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10.06.2020 06:48
Рубрика: Власть

В Минобороны рассказали о добровольцах для проверки вакцины от COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отбор военных для испытания вакцины от COVID-19 был добровольным. К проверке их допустят только после полного медосмотра и заключений специалистов о соответствии здоровья всем необходимым требованиям. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Минобороны определится с добровольцами для испытания вакцины от COVID-19

"У нас сформированы две группы из военнослужащих и гражданских лиц. Всего 50 добровольцев, в том числе 10 медицинских работников. Военнослужащие уже отправлены на карантин. Такая изоляция обязательна, она поможет исключить инфицирование", - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

Группа добровольцев из числа гражданских лиц сейчас также находится в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко, где их состояние будут ежедневно контролировать врачи. Участникам будущих испытаний от 25 до 50 лет. Препарат против нового типа коронавируса был разработан в Центральном научно-исследовательском институте войск радиационной, химической и биологической защиты совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Клинические испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ Минобороны. Завершить их планируют до конца июля.

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