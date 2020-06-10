В России запустили еще один аналог Zoom

Компания Mail.ru запустила видеозвонки в корпоративном почтовом сервисе и бизнес-мессенджере MyTeam. По аналогии с "Одноклассниками" и обычной почтой на Mail.ru, в них можно проводить конференции до 100 человек. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию "РГ".

Звонки в почте для домена запущены в тестовом режиме, они не ограничены по времени и дают возможность одновременно подключать до 100 участников. Компания сообщает, что участникам группового звонка не нужно устанавливать сам мессенджер и иметь аккаунт на mail.ru. Он нужен только организатору встречи.

Для организации звонка с коллегами необходимо создать ссылку в меню почты (и в мобильной, и в веб-версии), или прямо при написании письма. Запланировать конференцию и создать ссылку на звонок также можно через календарь. В расписании можно переключаться между встречами. Там же есть возможность быстро сообщить участникам об отмене или переносе собрания. Чтобы подключиться к звонку, необходимо нажать на ссылку из соответствующего приглашения.