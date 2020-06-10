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10.06.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

В Сеть попал интерьер будущего серийного электрокроссовера Nissan

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Патентные изображения деталей салона серийного Nissan Ariya. Фото: Патентные изображения деталей салона серийного Nissan Ariya.
Фото: Патентные изображения деталей салона серийного Nissan Ariya.

Интерьер серийного электрокроссовера Nissan Ariya окажется очень схож с убранством прототипа представленного осенью прошлого года на автосалоне в Токио, но будут и серьезные различия. Такой вывод следует из патентных изображений салона, опубликованных в Сети.

Фото: www.autoweek.nl
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Прежде всего форма передней панели и расположение органов управления на ней максимально близки к таковым у концепт-кара. На серийной машине сохранится разделение панели горизонтальным декоративным кантом, скрывающим в недрах воздуховоды климатической системы. В верхней части в зоне водителя простерт экран с информационными мониторами, в нижней - сенсорный пульт управления климатом и самыми востребованными функциями.

Серийная машина получит измененное рулевое колесо, в его ступице не будет полости, а пульты аудиосистемы и климат-контроля на спицах получат тактильные насечки на сенсорных панелях и физические клавиши. Но самое приметное - серийный Ariya лишится массивного подлокотника с высокой горизонтальной поверхностью с джойстиком медиасистемы и подстаканниками. Интерфейс будет реализован через функцию "тачскрин" и голосовое управление, а подлокотник ожидается стандартного вида с короткой обитой кожей крышкой с подстаканником у ее заднего края.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Nissan Ariya - компактный пятиместный кроссовер (длина 4600 мм) на новой платформе c плоской тяговой батареей под кузовом в пределах колесной базы. Технических характеристик серийного электромобиля производитель пока не раскрыл, но известно, что машина будет иметь вариант с двумя электромоторами и адаптивную систему полного привода.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Кроме того, все Ariya оборудуют продвинутым адаптивным круиз-контролем ProPILOT 2.0, дебютировавшим на седанах Skyline в Японии в конце прошлого года, и расширенным функционалом управления со смартфона, например, машина сможет самостоятельно припарковаться на указанное место и подъехать к удобному для владельца месту погрузки.

Выход Nissan Ariya ожидается в первой половине 2021 года.

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan