Видео: владелец "Оки" врезался в выдвижной шлагбаум. Дважды

Людям свойственно ошибаться, гласит античная мудрость, которую знают, наверное, все. Окончание этой фразы известно не так широко: "но упорствовать в своих ошибках свойственно лишь глупцам".

Кто же тогда герой этого видео, один раз неудачно попытавшийся въехать на парковку со шлагбаумом и через полминуты как под копирку повторивший свою ошибку? Глупец, как и полагал автор древнего афоризма? Или водитель-новичок, перепугавшийся после первой неудачи и тут же ее повторивший? Или за рулем - пьяный?

Скорее всего, владелец "Оки" просто немного поторопился, не дождавшись, пока шлагбаум отъедет до конца. Он врезался в медленно отъезжавшую металлическую конструкцию и, разбив лобовое стекло, сильно ухудшил себе обзор. Второе столкновение произошло потому, что из-за трещин в стекле не увидел шлагбаум. Слабым утешением может стать то, что с третьей попытки въезд на парковку таки удался...