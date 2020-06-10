Недавно появившаяся в мессенджере WhatsApp функция может быть опасной. Об этом рассказал исследователь в области информационной безопасности Атул Джаярам из Индии, где приложение необычайно популярно.

По его словам, недавно в WhatsApp заработала возможность быстро добавить человека в список контактов, даже не спрашивая его номер. Для этого нужно, чтобы один из собеседников создал в приложении WhatsApp уникальный QR-код, а второй - отсканировал его при помощи камеры.

В QR-коде зашифрована ссылка на специальный сервис, который позволяет быстро начать беседу с владельцем того или иного номера. При этом ссылка содержит и сам номер телефона в открытом виде, что и стало причиной возмущения эксперта. По словам Джаярама, из-за ошибки все ссылки с мобильными номерами оказались в открытом доступе, и поисковые системы, включая Google, смогли их проиндексировать, то есть добавить в свои базы, чтобы затем осуществлять поиск. Таким образом, уверен специалист, мошенники, спамеры и другие сетевые злоумышленники могли пополнить свои базы действующих номеров - таких оказалось около 300 тысяч.

"Например, вы решили поделиться такой ссылкой с другом в Twitter, чтобы он мог связаться с вами в WhatsApp. Ваш номер отображается в этой ссылке прямо в текстовом виде, и любой, кто увидит эту ссылку, сможет узнать ваш номер", - утверждает Джаярам.

"Найти владельца номера телефона просто. В сети существует большое количество сервисов, предлагающих "пробить" номер. При желании это можно сделать даже с помощью специальных ботов в мессенджерах. Не нужно быть хакером или ИТ-специалистом, чтобы найти человека по номеру, - говорит Руслан Сулейманов, директор управления информационных технологий ESET Russia. - Используя номера телефона жертвы, злоумышленник может получить доступ к ее аккаунтам в социальных сетях, e-mail и даже онлайн-банкингу".

Между тем

Социальная сеть "ВКонтакте" официально заявила о запуске функции перевода голосовых сообщений в текстовый вид. Сейчас новая возможность доступна части пользователей мобильного приложения VK.

Известно, что многие пользователи Сети неприязненно относятся к голосовым сообщениям - теперь это явление, кажется, уйдет в прошлое. Чтобы расшифровать такое сообщение "ВКонтакте", достаточно нажать всего одну кнопку, и на экране появится текст. Разработчики утверждают, что система может распознавать речь, записанную в сложных условиях, а также понимает русскоязычный сленг.

Более того, в соцсети заработал поиск по содержимому голосовых сообщений, и теперь не нужно прослушивать несколько посланий, чтобы отыскать нужную информацию, - достаточно ввести слово или фразу в строку поиска.

Сейчас система работает с голосовыми сообщениями длительностью не больше 30 секунд, но позднее будет справляться и с более длинными.