Закон установит правила продажи никотиновых пэков в аптеках

Комитет Государственной Думы по охране здоровья подготовил новый проект поправок в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Предложенные поправки могут ввести жесткое регламентирование продажи бестабачных никотиновых смесей в пакетиках, торговля которыми будет разрешена только через аптечные сети, для чего потребуется корректировка перечня допустимых для реализации в фармрознице товаров. Как пишут СМИ, инициатива не встретила понимания у игроков табачного рынка, которые настаивают, что никотиновые смеси, они же никпэки, нельзя считать средством для борьбы с курением.

Предложенные поправки - это компромиссное решение: ранее от депутатов звучали предложения как полного запрета данной категории продукта, так и разных подходов регулирования его продажи. Идею полного запрета никотиновых пэков, если они не будут зарегистрированы в качестве медицинских изделий, в том числе, продвигал сенатор Валерий Рязанский, аргументируя это тем, что только самыми жесткими мерами можно остановить распространение никотиносодержащих смесей в среде несовершеннолетних.

В свою очередь, противники идеи полного запрета ссылались на негативный опыт "сухих законов" и призывали к разумному регулированию оборота пэков, приводя в пример зарубежные страны, в первую очередь Швецию, где продажа никотиновых пэков разрешена. Известно, что там число курильщиков стабильно снижается, в том числе, как предполагают, и по мере того, как они переходят на некурительную никотиносодержащую продукцию. Вопрос решается и на уровне Евразийской экономической комиссии, где сейчас идет разработка общего и обязательного для всех стран ЕАЭС технического регламента на все табачные и бестабачные никотиновые изделия, включая и никотиновые пэки. Однако этот процесс может занять годы.

Законодатели, инициировавшие поправки, уверены, если уже сегодня определить в качестве единственно возможных точек распространения такой продукции аптечные сети, то можно исключить возможность злоупотреблений со стороны владельцев табачных киосков и обычного, в особенности несетевого, ритейла. Аптеки, по замыслу авторов поправок, смогут обеспечить лучший контроль качества продукции и пресечь продажи несовершеннолетним.

При этом никотиновые пэки не будут классифицироваться как БАДы или лекарственные средства, то есть речь идет о явно временном решении: никотинозависимые потребители получат доступ к продукции, которая, по аналогии с зарубежными странами, может привести к снижению потребления сигарет и прочей табачной продукции. Более того, если предложенные поправки станут частью закона, рынок оборота никотинсодержащей продукции "обелится", поскольку уже с 1 июля этого года для фармацевтической продукции вводится обязательная маркировка.

Также законодательную новеллу пока не поддерживают производители никотиновых пэков. Олег Барвин, директор департамента по работе с госорганами "БАТ Россия" подчеркивает, что данная категория продукции является не никотинозаменительной, а альтернативным способом потребления никотина. Поэтому, по мнению Барвина, она должна быть доступна в торговых точках, где реализуются сигареты.

Вне зависимости от судьбы предложенных поправок в закон, финальное решение вопросов о регулировании оборота и техническом регламенте будет приниматься уже на уровне Евразийского Союза.