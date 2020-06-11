Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2011, N 29, ст. 4291; 2016, N 1, ст. 13, 29; 2018, N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 27 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) по спорам, указанным в статье 2481 настоящего Кодекса;";

2) пункт 3 части 1 статьи 244 дополнить словами ", за исключением случаев, указанных в части 5 статьи 2481 настоящего Кодекса";

3) в части 2 статьи 247 слова "статьей 248" заменить словами "статьями 248 и 2481";

4) дополнить статьями 2481 и 2482 следующего содержания:

"Статья 2481. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера

1. Если иное не установлено международным договором Российской Федерации или соглашением сторон, в соответствии с которыми рассмотрение споров с их участием отнесено к компетенции иностранных судов, международных коммерческих арбитражей, находящихся за пределами территории Российской Федерации, к исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации относятся дела:

1) по спорам с участием лиц, в отношении которых применяются меры ограничительного характера иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза;

2) по спорам одного российского или иностранного лица с другим российским или иностранным лицом, если основанием для таких споров являются ограничительные меры, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц.

2. В целях настоящей главы к лицам, в отношении которых иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза применяются меры ограничительного характера, относятся:

1) граждане Российской Федерации, российские юридические лица, в отношении которых иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза применяются меры ограничительного характера;

2) иностранные юридические лица, в отношении которых иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза применяются меры ограничительного характера и основанием для применения таких мер являются ограничительные меры, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц.

3. Лица, указанные в части 2 настоящей статьи, вправе:

1) обратиться за разрешением спора в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту своего нахождения или месту жительства при условии, что в производстве иностранного суда или международного коммерческого арбитража, находящихся за пределами территории Российской Федерации, отсутствует спор между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;

2) обратиться в порядке, предусмотренном статьей 2482 настоящего Кодекса, с заявлением о запрете инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации.

4. Положения настоящей статьи применяются также в случае, если соглашение сторон, в соответствии с которым рассмотрение споров с их участием отнесено к компетенции иностранного суда и международного коммерческого арбитража, находящихся за пределами территории Российской Федерации, неисполнимо по причине применения в отношении одного из лиц, участвующих в споре, мер ограничительного характера иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза, создающих такому лицу препятствия в доступе к правосудию.

5. Положения настоящей статьи не препятствуют признанию и приведению в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, принятых по иску лица, указанного в части 2 настоящей статьи, либо если это лицо не возражало против рассмотрения с его участием спора иностранным судом, международным коммерческим арбитражем, находящимися за пределами территории Российской Федерации, в том числе не обращалось с заявлением о запрете инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации.

Статья 2482. Запрет инициировать или продолжать разбирательство по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера

1. Лицо, в отношении которого инициировано разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, по спорам, указанным в статье 2481 настоящего Кодекса, или при наличии доказательств того, что такое разбирательство будет инициировано, вправе обратиться в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту своего нахождения или месту жительства с заявлением о запрете инициировать или продолжать такое разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, в порядке, установленном настоящей статьей.

2. В заявлении, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

2) наименование заявителя, его адрес или место жительства, а также наименование лица, в отношении которого требуется установить запрет, его адрес или место жительства;

3) сведения о требованиях, которые могут быть предъявлены или уже предъявлены в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже;

4) обстоятельства, подтверждающие исключительную компетенцию арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению спора, в том числе обстоятельства (при их наличии), подтверждающие, что соглашение сторон, в соответствии с которым рассмотрение спора с их участием отнесено к компетенции иностранного суда, международного коммерческого арбитража, находящихся за пределами территории Российской Федерации, не может быть исполнено стороной спора;

5) требование заявителя о запрете инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации;

6) перечень прилагаемых документов.

3. В заявлении, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, могут быть также указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты заявителя и лиц, которые могут инициировать или инициировали разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также их представителей.

4. К заявлению, предусмотренному частью 1 настоящей статьи, прилагаются:

1) копии документов, подтверждающих намерение инициировать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, либо факт начала разбирательства в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, в том числе претензии, требования, иски и иные документы;

2) копии документов, подтверждающих исключительную компетенцию арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению спора;

3) иные документы, указанные в статье 126 настоящего Кодекса.

5. Заявление, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, рассматривается судьей единолично по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции, предусмотренным настоящим Кодексом, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

6. Арбитражный суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания в порядке, установленном настоящим Кодексом. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения заявления, предусмотренного частью 1 настоящей статьи.

7. По результатам рассмотрения заявления, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, арбитражный суд выносит определение по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса для вынесения решений.

8. В определении о запрете или об отказе в запрете стороне инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, должны содержаться:

1) наименования заявителя и лица, в отношении которого выносится запрет;

2) сведения о требованиях, которые могут быть предъявлены в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, либо сведения о конкретном разбирательстве в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, в отношении которых устанавливается запрет;

3) указание на удовлетворение заявления о запрете лицу инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, либо на отказ в удовлетворении такого заявления.

9. Определение арбитражного суда по делу о запрете инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, по спорам, указанным в статье 2481 настоящего Кодекса, может быть обжаловано в кассационном порядке в арбитражный суд округа в течение одного месяца со дня вынесения определения.

10. Арбитражный суд на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения по требованию заявителя вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с лица, в отношении которого вынесен запрет инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, на случай неисполнения им судебного акта. Размер подлежащей взысканию арбитражным судом денежной суммы не должен превышать размера исковых требований, предъявленных в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, и понесенных стороной спора судебных расходов.";

5) в части 1 статьи 252 слова "статьей 248" заменить словами "статьями 248 и 2481".

Президент Российской Федерации В. Путин