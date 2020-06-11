"Атаман". Почему ГАЗ отказался от перспективного пикапа-внедорожника

В Сети вспомнили о редком внедорожном пикапе Горьковского автозавода со спорной внешностью. Автомобиль повышенной проходимости с заводским обозначением -2308 получил название "Атаман".

ГАЗ-2308 "Атаман" был разработан в 1995 году и представлен заводом годом позже. Предполагалось, что модель станет основой для нового семейства машин грузоподъёмностью 800-1000 кг, соответственно занимать нишу на ступень ниже "Газели".

Пикап получил кабину от грузовика ГАЗ-3307, фары от "Волги" ГАЗ-3110, оригинальные капот, крылья и решётку радиатора. Автомобиль оборудовали грузовым отсеком с силовым каркасом, кенгурятником, порогами, 16-дюймовыми колесными дисками. Помимо этого, ГАЗ даже создавал пассажирскую модификацию пикапа -230812 с двухрядной кабиной.

"Атаман" обладал дорожным просветом в 215 мм, рамной конструкцией кузова, передним мостом с пружинами, задней рессорной подвеской. Он оснащался пятиступенчатой механической коробкой передач, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Под капотом располагался 2,1-литровый турбодизель ГАЗ-560 (лицензионный двигатель Steyr) или четырёхцилиндровый "атмосферник" ЗМЗ. Некоторые прототипы под индексом -2309 изготавливали и с задним приводом.

Поставить на конвейер ГАЗ-2308 планировалось в 2002 году, но производство завершилось так и не успев начаться. Тогда на предприятии сменилось руководство, что повлекло за собой принципиальные изменения, которые поставили крест на перспективном проекте. Всего завод собрал около сотни машин экспериментальной серии "Атаман". Многие образцы эксплуатируются и по сей день.