Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Главная причина снижения котировок усиление пессимистических настроений по поводу темпов восстановления мирового спроса на нефть и нефтепродукты. Рост на новостях о продлении на июль 2020 года максимального сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки участниками сделки ОПЕК+ оказался отыгран, а новой позитивной информации рынку не поступило.

Кроме того, ожидания инвесторов были оправданы минимально. Продление сделки ОПЕК+ в текущих параметрах на август пока даже не обсуждается, а дополнительное сокращение добычи нефти, суммарно в 1,2 млн баррелей в сутки, которое взяли на себя Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, как выяснилось, будет производиться только в июне, без дальнейшей пролонгации.

Негативную статистику за прошедшую неделю представила США. Запасы сырой нефти в стране выросли на 5,85 млн баррелей, в то время как ожидалось их снижение. Также выросли запасы бензина на 09 млн баррелей и дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

Также негативным настроениям рынка способствовало ухудшение прогнозов по темпам восстановления крупнейших мировых экономик, и нарастающие опасения второй волны эпидемия коронавируса осенью этого года.