Еврокомиссия призвала открыть внутренние границы ЕС к 15 июня

Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС открыть внутренние границы к 15 июня. При этом отмечается, что некоторые государства уже сняли ограничения, другие планируют сделать это с 15 июня. В целях обеспечения свободного передвижения к этому времени необходимо отменить внутренний пограничный контроль, говорится в заявлении ЕК.

Еврокомиссия настаивает на том, чтобы страны ЕС координировали свои решения об отмене ограничений. Должен быть также согласован список стран, не входящих в Евросоюз, для которых с 1 июля снимут ограничения на въезд. В этот перечень входят Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербии, Черногория, провозглашенное Косово, в которых, как полагают в Брюсселе, эпидемиологическая обстановка стабильная.

Одновременно Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза продлить временное закрытие внешних границ до 30 июня. А с 1 июля начать их поэтапное открытие. "Международные путешествия являются ключевыми для туризма и бизнеса, а также для воссоединения семьи и друзей", - пояснила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.

Чиновник рекомендовала странам-членам ЕС возобновить визовые операции в третьих государствах сразу после открытия внешних границ, чтобы туристы могли начать оформлять визы. Кроме того, по ее словам, Еврокомиссия предлагает расширить категории разрешенных путешественников, включив в них, например, иностранных студентов.