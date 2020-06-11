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11.06.2020 11:19
Рубрика: Культура

Федеральные музеи и музеи-заповедники откроются 16 июня

Текст: Наталья Лебедева
16 июня возобновят работу открытые пространства федеральных музеев и музеев-заповедников. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова после того, как ведомство согласовало с Роспотребнадзором все рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в учреждениях культуры.

"Мы рады, что в рекомендациях учтены результаты той работы, которую мы проделали вместе с музейным сообществом. Многие наши учреждения уже подготовили дорожные карты по возобновлению своей деятельности и этот документ Роспотребнадзора станет основой для разработки подобных планов для всех музеев, в том числе региональных и муниципальных", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

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Также в документе говорится, что дополнительными актами Минкультуры РФ могут быть установлены другие даты возобновления работы открытых пространств. Принимать решение должны высшие должные лица в субъектах РФ совместно с главными санитарными врачами. Так, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедники "Кижи" начал прием посетителей уже 10 июня. Попасть в музей можно только в маске и перчатках и соблюдая социальную дистанцию. И пока для посетителей доступна только основная экспозиция.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что для них задача по организации выхода из периода нерабочих дней для учреждений культуры является одной из приоритетных.

Фото: Фото из личного архива
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"Во всех случаях мы согласовываем правила с теми, кто непосредственно работает в отрасли, чтобы они не были противоречащими процессу", - подчеркнула она.

Для того, чтобы открыть свои двери для посетителей музеям нужно будет хорошо подготовиться - провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями и организовать маршрут так, что вход и выход были в разных местах. Обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции.

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