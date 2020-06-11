ФОМС: При направлении в стационар необходимо сдать тест на коронавирус

Правило касается всех без исключения случаев плановой госпитализации, включая медучреждения, оказывающие специализированную и высокотехнологичную помощь.

"Согласно приказу, всем пациентам на догоспитальном этапе, не ранее чем за 7 дней до поступления в стационар, должно быть проведено лабораторное исследования биоматериала (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие COVID-19. Анализ проводится методом амплификации нуклеиновых кислот - ПЦР, за счет средств ОМС", - сообщила председатель ФОМС Елена Чернякова.

Непосредственно при госпитализации пациента должен осмотреть терапевт (для детей - врач-педиатр). Врач также обязан провести бесконтактное измерение температуры тела и пульсоксиметрию (замер насыщения крови кислородом).

При наличии повышенной температуре, сниженном уровне кислорода, иных симптомах респираторной инфекции врач может направить пациента на рентгенографию или компьютерную томографию легких, а также на дополнительное лабораторное исследование (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие COVID-19.

Все обследования проводятся за счет средств ОМС. Поэтому, если пациентов при плановой госпитализации просят самостоятельно, за свой счет сдать тест на коронавирусную инфекцию, это является неправомерным, - подчеркивают в ФОМС.

В случае нарушения прав пациента нужно обратиться в страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС. Страховой представитель свяжется с медицинской организацией или органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы.

"Любая проблема должна решаться обращением в страховую медицинскую организацию. Наша задача состоит в том, чтобы в условиях эпидемии гарантировать всем пациентам, всем застрахованным право на доступную и качественную медицинскую помощь. Пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут решить вопрос о госпитализации", - подчеркивает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.