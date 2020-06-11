Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 177-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2013, N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 48, ст. 6645; 2017, N 31, ст. 4790; N 48, ст. 7051; 2019, N 12, ст. 1221; N 18, ст. 2214) следующие изменения:

1) в статье 152:

а) часть 1 после слова "информацию," дополнить словами "в том числе к программе для электронных вычислительных машин, посредством которой обеспечивается доступ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", к объектам авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии) или к информации, необходимой для их получения с использованием информационно- телекоммуникационных сетей (далее в настоящей статье - программное приложение),";

б) в части 2:

в пункте 1 слово "определяет" заменить словами "в отношении сайта в сети "Интернет" определяет";

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) в отношении программного приложения определяет лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования программного приложения (далее - владелец программного приложения), а также владельца информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, и (или) иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", программного приложения, посредством которого обеспечивается доступ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", к объектам авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии) или к информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, без разрешения правообладателя или иного законного основания;";

в пункте 2 слово "направляет" заменить словами "в отношении сайта в сети "Интернет" направляет";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) в отношении программного приложения направляет владельцу информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, или иному лицу, обеспечивающему размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", программного приложения, в электронном виде уведомление на русском и английском языках о нарушении исключительных прав на объекты авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии), распространяемые в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", с указанием наименования произведения, его автора, правообладателя, наименования программного приложения и (или) сетевого адреса программного приложения, имени или наименования владельца программного приложения, краткого описания функциональных возможностей программного приложения и (или) иной информации, позволяющей идентифицировать программное приложение, посредством которого обеспечивается доступ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", к объектам авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии) или к информации, необходимой для их получения с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, без разрешения правообладателя или иного законного основания, и с требованием принять меры по ограничению доступа к таким объектам авторских и (или) смежных прав и (или) к такой информации;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) фиксирует в соответствующей информационной системе дату и время направления уведомлений, указанных в пунктах 2 и (или) 21 настоящей части, лицам, указанным в пунктах 1 и (или) 11 настоящей части.";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления, указанного в пункте 21 части 2 настоящей статьи, владелец информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", программного приложения, обязаны проинформировать об этом владельца программного приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии) или к информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, распространяемым без разрешения правообладателя или иного законного основания.";

г) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В течение одного рабочего дня с момента получения от владельца информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, или иного лица, обеспечивающего размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", программного приложения, уведомления, указанного в части 31 настоящей статьи, владелец программного приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии) или к информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, распространяемым без разрешения правообладателя или иного законного основания. В случае отказа или бездействия владельца программного приложения владелец информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", программного приложения, обязаны ограничить доступ к соответствующему программному приложению не позднее истечения трех рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 21 части 2 настоящей статьи.";

д) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. В случае непринятия владельцем информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, или иным лицом, обеспечивающим размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", программного приложения, и (или) владельцем программного приложения мер, указанных в частях 31 и 41 настоящей статьи, операторам связи по системе взаимодействия направляется информация, необходимая для принятия мер по ограничению доступа к программному приложению. Перечень информации, направляемой операторам связи для принятия мер по ограничению доступа к программному приложению, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.";

е) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, на основании вступившего в силу судебного акта в течение трех рабочих дней со дня получения судебного акта об отмене ограничения доступа к программному приложению уведомляет владельца информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", программного приложения, и операторов связи об отмене мер по ограничению доступа к программному приложению. В течение одного рабочего дня со дня получения от указанного федерального органа исполнительной власти уведомления об отмене мер по ограничению доступа к программному приложению владелец информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", программного приложения, обязаны проинформировать об этом владельца программного приложения и уведомить о возможности снятия ограничения доступа.";

ж) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. В течение суток с момента получения по системе взаимодействия сведений о программном приложении, посредством которого обеспечивается доступ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", к объектам авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии) или к информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, без разрешения правообладателя или иного законного основания, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обязан ограничить доступ к программному приложению в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи".";

2) в статье 153:

а) в части 4 слова "В течение суток" заменить словом "Незамедлительно";

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В течение суток с момента получения от провайдера хостинга или иного указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи лица уведомления о необходимости удалить распространяемую с нарушением закона информацию владелец информационного ресурса обязан удалить такую информацию. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга или иное указанное в пункте 2 части 2 настоящей статьи лицо обязаны ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления, указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи.";

3) часть 2 статьи 154 изложить в следующей редакции:

"2. В случае неисполнения организатором распространения информации в сети "Интернет" в указанный в уведомлении срок обязанностей, предусмотренных статьей 101 настоящего Федерального закона, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, обращается в суд с заявлением об ограничении доступа к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и функционирование которых обеспечивается данным организатором, до исполнения таких обязанностей. На основании вступившего в законную силу решения суда доступ к указанным информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи".".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин