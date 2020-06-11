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11 июня 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 165-ФЗ "О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Дата подписания 8 июня 2020 г.
Опубликован 11 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Комментарии Российской Газеты

Студенты получили право преподавать в школах

Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 6, ст. 562; N 19, ст. 2289; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289; 2018, N 53, ст. 8423; 2019, N 52, ст. 7796) следующие изменения:

1) в статье 46:

а) часть 1 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Федеральным законом";

б) дополнить частями 3 - 5 следующего содержания:

"3. Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам.

4. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем.

5. Порядок допуска лиц, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, к занятию педагогической деятельностью устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.";

2) статью 108 дополнить частью 18 следующего содержания:

"18. На педагогических работников, принятых на работу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежащих аттестации и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование части 1 статьи 46 настоящего Федерального закона о наличии среднего профессионального образования или высшего образования.".

Президент Российской Федерации В. Путин