Газманов споет любимые хиты и новые песни в большом онлайн-концерте

Ну а накануне народный артист рассказал обозревателю "РГ" о предстоящем выступлении, новых песнях, мечтах о путешествиях без гастролей, а также о том, за что на него сердилась семья во время самоизоляции, и про то, почему самым успешным может стать концерт, который дан на костылях.…

Вы дадите первый сольный концерт в интернете 12 июня. Хотели спеть именно в День России или подгадали с концертом ко времени, когда многие ограничения из-за коронавируса в Москве были сняты?

Олег Газманов: Не я эту дату выбирал, все получилось спонтанно. Я получил приглашение от платформы OKKO и очень рад этому, потому что мои музыканты уже изголодались по работе и рвутся в бой. И теперь есть такая возможность собраться вместе и поиграть. Показать, на что мы способны. А второй момент - это то, что интуитивно я почувствовал конец карантина. Вообще, честно говоря, даже странно, у меня почему-то развита вот такая интуиция. Я написал песню "Отбой", и начался карантин. (Смеется). Кстати, когда этот клип вышел, народ начал спрашивать меня в социальных сетях, о том, как это мне все удалось предсказать? Ну что ж, пора писать песню "Подъем". (Снова смеется).

В общем, с датой все как-то само сложилось. Или, может быть, организаторы предвидели, что, наверно, я уместен именно в этот день?! Но сам я об этом не думал. Хотя, когда выяснил, что концерт будет 12 июня, частично изменил трек-лист. В этот день все СМИ и все концерты, выступления будут про День России. Поэтому я, честно говоря, не хотел бы, чтобы и весь мой концерт был именно такой. Хотя, конечно, я спою несколько песен, которые люди, наверняка, захотят услышать в этот день.

Но в основном трек-лист - это те песни, которые мы пели в нашем крайнем гастрольном туре. Мы в нем уверены, и я, и моя команда. И хорошо все делаем.

А самим артистам как интереснее выступать: живьем перед зрительным залом, когда присутствует и неизбежное волнение или в Интернете, когда ты сам никого не видишь, не слышишь, но должен отвечать на вопросы зрителей, отчего невольно сбивается темп шоу?

Олег Газманов: Да, есть свои особенности у концерта, когда он интерактивный. Я, кстати, даже не могу вам пока точно сказать на 100%, какие будут песни. Хотя те, без которых я уже не могу выступать, конечно, обязательно будут. Я уже не раз давал концерты в самоизоляции, моя публика к ним привыкла. Но при зрителях мне, конечно, легче. Потому что они меня поддерживают, подпевают и как-то заряжают. А я заряжаю их.

Есть и другое отличие. В программах на концертных площадках я пою более энергичные песни, а во время интерактивных поклонники просят исполнять больше лирических баллад (вот и во время этого концерта на OKKO зрители смогут задавать артисту вопросы и просить спеть по их заявкам, - Прим. Ред.). Но в любом случае я постараюсь сделать все как можно лучше.

У вас есть и замечательный хит со словами: "А я девушек люблю, я их вместе соберу, вдоль по линии прибоя за собою уведу…" Споете ли вы ее в этой программе? И вообще - кого и куда захотите поскорее "за собою увести" после того, как самоизоляция в основном закончилась?

Олег Газманов: Я вам сейчас скажу про это. Дело в том, что эту песню я давно не пою. Она - один из моих больших хитов, которые я написал много лет назад. Некоторые из них исполняю по-прежнему. Но если выбирать между "А я девушек люблю" и "Морячкой", то "Морячка" лучше проходит у зрителей. Они ей лучше подпевают. И да, мне повезло, что многие мои песни такие вот долгоиграющие. Хотя от "Морячки" меня, порой подташнивает: сколько уже миллионов раз я ее спел?!

Поэтому на концертах из давних хитов я обычно делаю из этих песен флешмобы. Но в этот раз у меня не будет хорошей обратной связи, и поэтому, скорее всего, я спою побольше песен, которые редко звучат в моих программах… Ну и побольше баллад, наверное.

И все-таки: куда и с кем планируете пойти, уехать и чем заняться после самоизоляции?!

Олег Газманов: Я мечтаю сделать то, о чем думаю уже много лет. И никак не могу это исполнить, потому что у меня очень много гастролей. Я хочу просто так, без концертов, проехаться по стране!

Я очень хочу на Дальний Восток, на Камчатку, без гастрольной суеты посмотреть удивительную их природу. Хочу на Алтай, хочу в Крым, хотя в Крыму я довольно часто бываю. И в этом году у меня там намечены гастроли - надеюсь, все еще образуется с этим карантином, и они состоятся.

Мне очень хочется по Волге, у нас такие места все красивые… Хочу и по озерам проехать. В прошлом году был на озере Рица, и мы с женой на сапбордах там ходили - в общем-то, прекрасно. А сейчас пока настраиваться на концертную жизнь… Хочу успеть еще полетать, поездить по стране.

Без гастролей вы быстро нашли, чем заняться? Может, открыли для себя новые увлечения и хобби?

Олег Газманов: Вы знаете, у меня, как ни странно, совсем не было времени. Потому что я занимался разными вещами.

Во-первых, я так привык быть все время активным, все время на гастролях, в поездках и так далее, а тут меня на всем скаку остановили - всю нашу группу (смеется). И моя семья, видимо, сначала обрадовалась, что я так долго дома.

А потом они стали уже говорить: "Папа, ты когда уже на гастроли поедешь?" А то я всех начал строить: утром вставать, зарядку делать и так далее… Во-вторых, я вбил все гвозди, какие надо. Полки все подровнял и так далее. Развил бурную деятельность.

Потом все-таки меня спровадили в подвал, где у меня студия. И я из своей аудиостудии сделал видеостудию! Накупил дополнительных осветительных приборов, звук и так далее. И у меня сначала были мои прямые эфиры просто на телефон. Но теперь у меня там стоит сервер, у меня там очень круто все. Поэтому я прямо один или два раза в неделю выхожу в прямой эфир. И пою разные песни, контактирую - обратная связь с моими зрителями. Они говорят, что вот эти песни я давно не пел, я вспоминаю и пою какие-то песни. В общем, у меня очень бурная деятельность проходит.

И в-третьих, самый счастливая дома, наверное, мой пес - немецкая овчарка Зор. Потому что он вообще не понимает, что случилось. Он меня не видел неделями, а тут я каждый день с ним выхожу гулять. Поэтому он счастлив до безумия! (Смеется).

Значит, форму вы поддерживали, ведь зрители, наверняка захотят увидеть ваши фирменные сальто, кульбиты или хотя бы энергичные танцы на сцене. Мало кто из артистов ведь может похвастаться, что он мастер спорта по спортивной гимнастике, как вы?!

Олег Газманов: Упростим вопрос. Это два вопроса. Первый - да, зрители хотят все время, чтобы я куда-нибудь кувыркнулся. Но все-таки для меня как поэта и композитора важнее, насколько хорошо они принимают песни!

Был такой эпизод в Арабских Эмиратах - был мой большой концерт. А перед этим я играл в теннис и надорвал себе связку на ноге. Но концерт мы не отменили, и я прилетел туда с костылями. (Смеется). Вышел на костылях и сказал примерно такой текст, хотя там были, в основном, иностранцы, но наши тоже были.

Я нашим сказал: "Вот, друзья мои, видите, я на костылях, поэтому у вас не будет такой возможности любоваться моими акробатическими трюками на сцене, зато у вас будет прекрасная возможность, наконец, послушать стихи, которые я пишу к своим песням. (Смеется). Вот.

И как зал это воспринял?

Олег Газманов: Отлично воспринял! Я на костылях весь концерт проходил! Не то, что проходил… Мне, конечно, тяжело было - я привык так активно двигаться, на сцене довольно бодро себя веду. Но концерт прошел на ура! Может быть, из-за того, что все мне сочувствовали. (Смеется). Что касается формы, спортивной формы… Я живу почти на берегу водоема. А так как я очень люблю кататься на сапборде, ходить на сапборде, вернее, я почти каждый день в любую погоду выхожу. Обычно меня спрашивают: "Где ты так загорел? На Мальдивы летал?" Не-не. "Отдыхал?" Не, именно у нас на сапборде я загораю, и за лето я просто черный становлюсь. Это во-первых.

Второй момент - обычно я делаю ряд физических упражнений. Но когда у меня гастрольная жизнь, то не усердствую. Сейчас я сам себе сказал, что буду делать не один обычный подход за день, а два-три. В связи с этим я реально похудел где-то на 4,5 килограмма. Где-то небольшой у меня живот появлялся как-то, но вот теперь его совсем нет. (Смеется). И как-то мне хорошо теперь. Физически я стал крепче, чем раньше. Поэтому думаю, что я с большой пользой потратил это время самоизоляции.

Кстати

Концерт Олега Газманова "Мои ясные дни" состоится 12 июня.

Начало в 19.00.