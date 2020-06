Генеральная уборка: какие британские скетч-шоу сочли "расистскими"

Известные своим гротескным и беспощадным (а подчас и действительно жестоким) высмеиванием действительности британские юмористические скетч-шоу, исправно выходившие из года в год и пережившие не один сезон, стремительно изымаются из оборота.

Стриминговый сервис Netflix, а за ним и BBC iPlayer с BritBox удалили "Маленькую Британию" (другое русскоязычное название - "Ваша Бриташа", в оригинале - Little Britain) из списка сериалов, доступных к просмотру. Причиной тому послужил тот факт, что авторы идеи и по совместительству исполнители главных ролей Дэвид Уоллиамс и Мэтт Лукас (известный также по роли Нардола в "Докторе Кто") допустили при создании сериала ряд вольностей, которые стали восприниматься как дискриминация лиц африканского происхождения. Оба они исполняли зачастую карикатурные роли, принимая облик представителей чернокожего населения.

Та же участь постигла второй проект Уоллиамса и Лукаса - комедийный сериал "Летим со мной" (Come Fly with Me). Оба раскаялись в содеянном достаточно давно - Лукас еще в 2017 году в интервью Big Issue причитал, что сериал был "жестоким", сейчас бы он не отпустил бы и половины тех шуточек в адрес меньшинств, которые позволил себе тогда.

Примечательно, однако, что некоторые из скетчей "Маленькой Британии" были показаны совсем недавно на всю страну - 23 апреля, в рамках многочасового благотворительного проекта The Big Night In, призванного собрать средства для тех, кто пострадал от пандемии COVID-19.

Представители Netflix пока не прокомментировали свое решение об исключении проектов из репертуара. Представитель BBC в интервью британской газете The Daily Mail сказал, что BBC iPlayer предлагает к просмотру большое количество проектов прошедших лет и к тому же регулярно обновляет список доступного к просмотру. Что же касается снятия "Маленькой Британии" - времена изменились. Примерно в том же духе высказались представители BritBox.

Мнения зрителей разделились: одни говорят, что испытывают стыд из-за того, что им в принципе нравятся эти проекты, другие поддерживают введенные ограничения, третьи настаивают на том, что живут в свободной стране и хотят сами решать, что выбирать для домашнего просмотра.

Помимо этого, стало недоступно "Шоу Али Джи" (Da Ali G Show) с одноименным персонажем, созданным и исполняемым комиком Сашей Бароном Коэном (который этим образом не ограничился). То же самое касается шоу "Бо Селекта", в котором можно было увидеть пародии на лиц с африканскими корнями: Крейга Дэвида, Тришу Годдард и жертвы другой подобной "чистки" - Майкла Джексона.

Под угрозой находится и крайне популярное сатирическое детище Джереми Дайсона, Марка Гейтисса, Стива Пембертона и Риса Шерсмита под названием "Лига Джентльменов" (The League of Gentlemen), где фигурирует персонаж Папа Лазару, загадочная личность, меняющая свой облик. Основные его занятия - организация цирка на колесах, похищение людей, многоженство и похищение обручальных колец, а также многое другое, что становится известным в конце последнего сезона. Сериал убрали с платформы Netflix, но BBC iPlayer его (пока) по-прежнему предлагает. Та же ситуация - с "Майти Буш" (The Mighty Boosh).