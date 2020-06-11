Генетика может стать курсом по выбору в школе

Министерство просвещения планирует вместе с педагогами и экспертами проработать введение учебных курсов в области генетики для школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на онлайн-брифинге в "Интерфаксе".

- Посмотрим, обсудим с педагогами, учителями, со специалистами, кто разрабатывает содержание образования, как эффективнее внедрить преподавание генетики. Будет ли это в школьной программе или как селективный курс, - рассказал Сергей Кравцов. - После обсуждения мы примем наиболее эффективное решение. В данной области сегодня проводится много исследований. Мы, несомненно, поддерживаем и интерес учащихся в этом направлении. Поручение президента будет исполнено.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования детей.