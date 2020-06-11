Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 30, ст. 3285; 2007, N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3589, 3616; 2009, N 29, ст. 3636; 2010, N 21, ст. 2524; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 23, ст. 2866; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6696; N 52, ст. 6950; 2014, N 52, ст. 7557; 2015, N 48, ст. 6724; 2018, N 27, ст. 3946; N 31, ст. 4846; N 42, ст. 6380; N 53, ст. 8454; 2019, N 18, ст. 2224) следующие изменения:

1) в пункте 7 части 1 статьи 2 слова "В качестве принимающей стороны в отношении членов своей семьи, определяемых в соответствии с пунктом 9 настоящей части, могут выступать также иностранный гражданин или лицо без гражданства, относящиеся к высококвалифицированным специалистам в соответствии с пунктом 8 настоящей части и имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации" заменить словами "В качестве принимающей стороны могут выступать иностранный гражданин или лицо без гражданства, имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации и предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации это жилое помещение в пользование для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства";

2) часть 5 статьи 7 признать утратившей силу;

3) в статье 13:

а) пункт 1 части 1 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "(далее - федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел)";

б) дополнить частями 3-5 следующего содержания:

"3. Порядок осуществления учета по месту пребывания иностранных граждан, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

4. Форма уведомления о прибытии иностранного гражданина, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, в место пребывания, перечень сведений, содержащихся в указанном уведомлении, перечень прилагаемых к нему документов, а также сроки хранения указанного уведомления в федеральном органе исполнительной власти, ведающем вопросами иностранных дел, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

5. Форма уведомления об убытии иностранного гражданина, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, из места пребывания, перечень сведений, содержащихся в указанном уведомлении, порядок его направления в орган миграционного учета, а также сроки хранения указанного уведомления в федеральном органе исполнительной власти, ведающем вопросами иностранных дел, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

4) часть 1 статьи 16 после слов "своего места жительства," дополнить словами "непосредственно - лично или в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - электронная форма) либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр)";

5) в статье 17:

а) в абзаце первом части 1 слова "должностному лицу органа миграционного учета предъявляются" заменить словами "в орган миграционного учета или многофункциональный центр представляются";

б) в части 2 слово "предъявлять" заменить словом "представлять", слова "либо органов местного самоуправления" заменить словами ", органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций", слова "органах местного самоуправления" заменить словами ", органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях";

6) в статье 18:

а) в части 1 слова "предъявлении данным иностранным гражданином" заменить словами "представлении иностранным гражданином лично либо через многофункциональный центр";

б) в части 11 слова "либо органов местного самоуправления" заменить словами ", органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций";

в) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. В случае поступления в орган миграционного учета документов, необходимых для регистрации иностранного гражданина по месту жительства, в электронной форме соответствующая отметка в виде на жительство или разрешении на временное проживание проставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в орган миграционного учета оригиналов указанных документов и документа (сведений о нем), подтверждающего право пользования жилым помещением.";

7) пункт 6 части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

"6) установления органом миграционного учета факта фиктивной регистрации по месту жительства. Форма заключения об установлении факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина в жилом помещении утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

8) в статье 20:

а) части 2, 3 и 31 изложить в следующей редакции:

"2. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания представляется в орган миграционного учета принимающей стороной или непосредственно данным иностранным гражданином в случаях, предусмотренных частями 3, 31, 32 и 4 статьи 22 настоящего Федерального закона.

3. Срок представления уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания составляет семь рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев, если иностранный гражданин:

1) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания;

2) осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом в организации в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 настоящего Федерального закона;

3) находится в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги лицам без определенного места жительства;

4) находится в учреждении, исполняющем административное наказание.

31. В случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 3 настоящей статьи, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета в течение одного рабочего дня, следующего за днем прибытия иностранного гражданина в место пребывания. Если иностранный гражданин прибыл в место пребывания в нерабочий день (в том числе в один из дней в течение нескольких нерабочих дней), уведомление о прибытии в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета в течение одних суток, являющихся рабочим днем и следующих непосредственно за нерабочим днем (несколькими нерабочими днями).";

б) в части 32 слова "не позднее" заменить словами "в течение";

в) дополнить частью 42 следующего содержания:

"42. Иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Российскую Федерацию, освобождаются от обязанности выполнения действий, необходимых для их постановки на учет по месту пребывания на срок, не превышающий тридцати дней со дня прибытия иностранного гражданина в место пребывания. После истечения такого срока указанные иностранные граждане обязаны выполнить действия, необходимые для их постановки на учет по месту пребывания, в срок, не превышающий семи рабочих дней.";

9) в статье 22:

а) в части 2:

в пункте 1:

подпункт "а" дополнить словами "(за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором Российской Федерации)";

подпункт "б" после цифр "3, 31" дополнить цифрами ", 32";

в пункте 2:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно - лично или в электронной форме либо через многофункциональный центр либо направляет его в установленном порядке почтовым отправлением или с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи (в случае, предусмотренном частью 10 настоящей статьи), за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 31, 32 и 4 настоящей статьи;";

в подпункте "б" слово "пребывания." заменить словами "пребывания. В случае, если уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания подано в электронной форме, принимающая сторона после поступления отрывной части данного уведомления в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа миграционного учета, изготавливает путем распечатки на бумажном носителе копию отрывной части указанного уведомления и передает ее прибывшему иностранному гражданину.";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Перечень документов, которые иностранный гражданин представляет принимающей стороне для постановки его на учет по месту пребывания наряду с документами, указанными в подпункте "а" пункта 1 части 2 настоящей статьи, определяется Правительством Российской Федерации.";

в) часть 31 изложить в следующей редакции:

"31. При наличии у иностранного гражданина в собственности жилого помещения, находящегося на территории Российской Федерации, он может в случае фактического проживания в данном помещении заявить его в качестве своего места пребывания. В этом случае для постановки на учет по месту пребывания такой иностранный гражданин представляет уведомление о своем прибытии в место пребывания и документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, в орган миграционного учета непосредственно - лично или в электронной форме либо через многофункциональный центр. Иностранный гражданин вправе не представлять документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, если сведения, содержащиеся в данном документе, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. В этом случае орган миграционного учета самостоятельно запрашивает данные документы (сведения о содержании данных документов, выписку из соответствующего реестра, иную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации) в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях.";

г) дополнить частью 32 следующего содержания:

"32. В случае, если жилое или иное помещение, предоставленное иностранному гражданину для фактического проживания (временного пребывания), принадлежит на праве собственности гражданину Российской Федерации, постоянно проживающему за пределами Российской Федерации, иностранному гражданину, иностранному юридическому лицу или иной иностранной организации, находящимся за пределами территории Российской Федерации, иностранный гражданин обязан лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии в место пребывания. В этом случае для постановки на учет по месту пребывания такой иностранный гражданин к уведомлению о своем прибытии в место пребывания дополнительно прилагает нотариально удостоверенное согласие принимающей стороны на фактическое проживание (нахождение) у нее иностранного гражданина.";

д) в части 4 слова "соответствующий орган миграционного учета непосредственно" заменить словами "орган миграционного учета непосредственно либо через многофункциональный центр";

е) в части 6 слова "учета и" заменить словами "учета, многофункциональным центром или";

ж) часть 7 после слова "гостиницей" дополнить словами ", многофункциональным центром", дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания подано в электронной форме, подтверждением выполнения принимающей стороной действий, необходимых для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания, является копия отрывной части указанного уведомления, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа миграционного учета.";

з) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Форма уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, перечень сведений, содержащихся в указанном уведомлении, требования к его оформлению, порядок его направления в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, форма выражения принимающей стороной согласия на фактическое проживание (нахождение) у нее иностранного гражданина, перечень прилагаемых к нему документов, а также сроки хранения указанного уведомления в органе миграционного учета, организации федеральной почтовой связи или многофункциональном центре устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 13 настоящего Федерального закона.";

10) в статье 23:

а) в части 1:

пункт 1 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 11 настоящей статьи";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) установления органом миграционного учета факта фиктивной постановки на учет по месту пребывания. Форма заключения об установлении факта фиктивной постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел;";

пункт 5 дополнить словами ", частью 11 настоящей статьи";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Снятие иностранного гражданина с учета по прежнему месту пребывания не осуществляется при постановке его на учет по новому месту пребывания по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга, туристской базы, детского оздоровительного лагеря, за исключением случая, если прежняя постановка данного иностранного гражданина на учет по месту пребывания осуществлена по адресу другой организации из числа указанных в настоящей части.";

в) в части 22 слова "непосредственно или через" заменить словами "непосредственно - лично или в электронной форме либо через";

г) часть 23 изложить в следующей редакции:

"23. Форма уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания, перечень сведений, содержащихся в указанном уведомлении, требования к его оформлению, порядок его направления в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, а также сроки хранения копии указанного уведомления в многофункциональном центре или организации федеральной почтовой связи устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 13 настоящего Федерального закона.";

д) часть 3 после слов "двенадцати часов" дополнить словом "рабочего";

11) часть 2 статьи 24 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин