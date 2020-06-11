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11.06.2020 05:32
Рубрика: Общество

Источник токсичного бензола начали искать в российском модуле на МКС

В служебном модуле "Звезда" на Международной космической станции установили специальный прибор (Air Quality Monitor) для оценки качества воздуха. Полученные данные отправят на Землю.

Фото: EPA-EFE/NASA TV
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Как ранее писала "Российская газета", 20 мая на МКС увеличилась концентрация бензола (токсичен, используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей). В НАСА отметили, что находящиеся на орбите люди пытаются установить причины появления специфического запаха. В течение недели будут проведены дополнительные операции. Атмосфера российского и американского сегмента будет разделена, чтобы понять, где именно находится источник бензола.

В конце мая представитель НАСА Гэри Джордан рассказал ТАСС, что предельно допустимая норма не превышена, никакой угрозы для экипажа нет. На борту космической станции активировали системы очистки воздуха.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Общество Космос

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