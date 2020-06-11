Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 176-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2002, N 19, ст. 1794; 2004, N 30, ст. 3089; N 35, ст. 3607; 2006, N 19, ст. 2067; 2007, N 13, ст. 1463; N 49, ст. 6072; 2009, N 52, ст. 6415; 2010, N 50, ст. 6600; 2012, N 25, ст. 3270; N 53, ст. 7613; 2013, N 44, ст. 5636, 5637; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6970; 2014, N 23, ст. 2930; 2020, N 9, ст. 1121) следующие изменения:

1) в статье 131:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 131. Денежные выплаты гражданам, призванным на военные сборы, и гражданам, пребывающим в резерве. Денежные выплаты, причитающиеся гражданам, призванным на военные сборы, и не полученные ко дню гибели (смерти)";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. В случае гибели (смерти) гражданина, призванного на военные сборы, супруга, при ее отсутствии проживавшие совместно с указанным гражданином совершеннолетние дети, законные представители (опекуны, попечители) либо усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с детства независимо от возраста) указанного гражданина и лица, находившиеся на иждивении указанного гражданина (в случае недееспособности или ограниченной дееспособности указанных лиц их законные представители (опекуны, попечители), в равных долях, а в случае, если указанный гражданин не состоял в браке, не имел детей или иных лиц, находившихся на его иждивении, не находившиеся на его иждивении родители в равных долях имеют право на получение установленных пунктом 1 настоящей статьи денежных выплат, причитающихся указанному гражданину и не полученных им ко дню гибели (смерти), полностью за весь месяц, в котором гражданин погиб (умер).";

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Порядок осуществления денежных выплат, причитающихся гражданину, призванному на военные сборы, в случае его гибели (смерти) и не полученных им ко дню гибели (смерти), лицам, указанным в пункте 11 настоящей статьи, определяется федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.";

2) в абзаце третьем пункта 1 статьи 14 слова "в размере его стоимости" исключить;

3) статью 24 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11. В случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения военной службы по контракту, признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим супруга (супруг), при ее (его) отсутствии проживавшие совместно с указанным военнослужащим совершеннолетние дети, законные представители (опекуны, попечители) либо усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с детства независимо от возраста) указанного военнослужащего и лица, находившиеся на иждивении указанного военнослужащего (в случае недееспособности или ограниченной дееспособности указанных лиц их законные представители (опекуны, попечители), в равных долях, а в случае, если указанный военнослужащий не состоял в браке, не имел детей или иных лиц, находившихся на его иждивении, не находившиеся на его иждивении родители в равных долях имеют право на получение:

денежной компенсации, предусмотренной для соответствующих категорий военнослужащих в абзаце втором пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, причитающейся указанному военнослужащему и не полученной им ко дню гибели (смерти) или на день вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;

денежной компенсации взамен продовольственного пайка, предусмотренного для соответствующей категории военнослужащих в абзаце третьем пункта 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, причитающегося указанному военнослужащему и не полученного им ко дню гибели (смерти) или на день вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим, в размере, определяемом Правительством Российской Федерации;

денежной компенсации, предусмотренной в абзаце втором пункта 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, причитающейся указанному военнослужащему и не полученной им ко дню гибели (смерти) или на день вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.

12. Порядок выплаты денежных компенсаций, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи, определяется федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.".

Статья 2

В пункте 3 статьи 12 Федерального закона от 12 июля 1999 года N 161-ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3682; 2020, N 14, ст. 2011) слова "частью 31 статьи 2" заменить словами "частями 31, 311 и 312 статьи 2".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, ст. 6336; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930; N 43, ст. 5794; N 45, ст. 6152; 2015, N 10, ст. 1401; 2016, N 27, ст. 4238; 2017, N 30, ст. 4454; 2019, N 40, ст. 5488; 2020, N 9, ст. 1130, 1132) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) дополнить частями 311 и 312 следующего содержания:

"311. В случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения военной службы по контракту супруга (супруг), при ее (его) отсутствии проживавшие совместно с указанным военнослужащим совершеннолетние дети, законные представители (опекуны, попечители) либо усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с детства независимо от возраста) указанного военнослужащего и лица, находившиеся на иждивении указанного военнослужащего (в случае недееспособности или ограниченной дееспособности указанных лиц их законные представители (опекуны, попечители), в равных долях, а в случае, если указанный военнослужащий не состоял в браке, не имел детей или иных лиц, находившихся на его иждивении, не находившиеся на его иждивении родители в равных долях имеют право на получение денежного довольствия, причитающегося военнослужащему, проходившему военную службу по контракту, и не полученного им ко дню гибели (смерти), полностью за весь месяц, в котором военнослужащий погиб (умер), за исключением премии, которая выплачивается за время фактического исполнения обязанностей по воинской должности.

312. В случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения военной службы по призыву супруга, при ее отсутствии законные представители (опекуны, попечители) либо усыновители несовершеннолетних детей указанного военнослужащего, а в случае, если указанный военнослужащий не состоял в браке или не имел детей, родители в равных долях имеют право на получение денежного довольствия, причитающегося военнослужащему, проходившему военную службу по призыву, и не полученного им ко дню гибели (смерти), полностью за весь месяц, в котором военнослужащий погиб (умер).";

б) часть 32 изложить в следующей редакции:

"32. Порядок обеспечения военнослужащих денежным довольствием, а также порядок осуществления выплаты денежного довольствия военнослужащего, не полученного им ко дню гибели (смерти), лицам, указанным в частях 311 и 312 настоящей статьи, определяется федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.";

2) в статье 3:

а) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. В случае гибели (смерти) военнослужащего, признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим супруга (супруг), при ее (его) отсутствии проживавшие совместно с указанным военнослужащим совершеннолетние дети, законные представители (опекуны, попечители) либо усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с детства независимо от возраста) указанного военнослужащего и лица, находившиеся на иждивении указанного военнослужащего (в случае недееспособности или ограниченной дееспособности указанных лиц их законные представители (опекуны, попечители), в равных долях, а в случае, если указанный военнослужащий не состоял в браке, не имел детей или иных лиц, находившихся на его иждивении, не находившиеся на его иждивении родители в равных долях имеют право на получение отдельных выплат, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, причитавшихся указанному военнослужащему и не полученных им ко дню гибели (смерти) или на день вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.";

б) в части 18 слова "частями 2, 3," заменить словами "частями 2, 22, 3,".

Президент Российской Федерации В. Путин