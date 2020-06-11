Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.06.2020,  
12:39
Текст:  Антон Валагин

Как С-400 стал оружием гибридной войны

Российский зенитный комплекс С-400 "Триумф" - не только мощное средство ПВО, но и эффективное оружие гибридное войны. С его помощью Россия внесла раскол в ряды НАТО и подняла своей престиж на мировом рынке вооружений, пишет The National Interest.

Три полка "Триумфов" и четыре комплекта зенитных комплексов С-350 "Витязь", заказанные Минобороны РФ на днях, укрепят и без того мощную систему ПВО страны. "Витязь" предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями в радиусе 60 километров, каждая пусковая установка комплекса несет 12 ракет.

Радиус действия "Трумфа" намного больше - до 400 км. А четыре типа ракет, которые использует комплекс, позволяют ему выстраивать эшелонированную оборону. В арсенале С-400 есть дальние ракеты 40N6E и 48N6 с боевым радиусом 400 и 250 километров, соответственно, ракеты средней дальности 9M96Е2 (120 км) и малой 9М96Е (40 км). Комплекс способен отражать массированные авианалеты и нечувствителен к радиоэлектронному подавлению.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Подлодку "Князь Владимир" назвали важной частью модернизации флота

Однако этим достоинства "Триумфа" не исчерпываются. К большому огорчению Соединенных Штатов, "Триумф" охотно покупают на мировом рынке. Санкции, вводимые США против покупателей С-400, не помогают - в очередь за российским оружием выстроился десяток стран. Пять полков "Триумфов" за пять миллиардов долларов заказала Индия, соглашение о поставке систем заключила Саудовская Аравия. Член НАТО Турция уже является обладателем С-400 и, несмотря на мощнейший прессинг со стороны США, не только не отказалась от ввода российской техники в строй, но ведет переговоры о закупке новой партии систем ПВО.

Успехи "Триумфа" на международном рынке приносят двойные дивиденды Москве и столь же ощутимый ущерб Вашингтону. Предприятия российского ОПК - они тоже находятся под санкциями США, - получают необходимые для развития средства, престиж российского оружия в мире растет, а союзники по НАТО ссорятся. Так что выгода не двойная даже - тройная. К тому же президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что программа истребителя-невидимки F-35 из-за С-400 оказалась под угрозой.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: iStock
Индийские стражи порядка удивили бронированными минитракторами 10.06.2020
Российский летчик оценил кабину американского истребителя F-16 10.06.2020
Прототип гиперзвуковой ракеты чуть не потеряли в ходе учений в США 10.06.2020
ПВО
Фото: Зинин Владимир/Фотохроника ТАСС
Российский супертягач показали в ходе учений на Кипре 10.06.2020
Минобороны заказало новейшие системы ПВО 09.06.2020
Собьют на подлете: генерал оценил шансы "удара по Сибири" 08.06.2020
оружейный рынок
Названы потенциальные покупатели танка "Армата" 07.06.2020
Танк "Армата" начали готовить на экспорт 05.06.2020