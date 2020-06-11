Как узнать реальный пробег авто, если одометр скручен

Пробег - один из важнейших показателей при покупке подержанного автомобиля. Но скрутить одометр ради более привлекательных цифр даже у современного автомобиля, начиненного электроникой, не так сложно. Как определить обман?

Осмотрите тормозные диски: их износ - это первый показатель величины пробега. Если на автомобиле стоят литые легкосплавные колеса, то диски можно рассмотреть через спицы. В остальных случаях колесо можно снять. Срок службы дисков - от 80 до 120 тысяч км. Аккуратный автовладелец поменяет диски вместе со вторым комплектом колодок. Если фаска диска велика, а диск меньше 10 мм, то пробег составляет не меньше 100 тысяч км, пишет aif.ru. Если диски поменяли - пробег даже больше.

Дальше нужно осмотреть шины. И летняя, и зимняя резина живет примерно 50 тысяч км или 5 сезонов. Поэтому пятилетняя машина с пробегом в пределах этого показателя должна быть на заводских покрышках. Если шины новые - вероятно, автомобиль прошел больше. При активной езде колеса меняются чаще. Но динамичное вождение не идет на пользу и технической части машины. Поэтому лучше ее вообще не брать.

Чем больше сколов и трещин на лобовом стекле - тем больше пробег. Год изготовления стекла обычно указывается внизу вместе с маркировкой. Так можно понять, меняли ли стекло. Сколы и царапины на капоте и кузове тоже косвенно свидетельствуют о пробеге.

Степень износа салона - тоже важный показатель. Осмотрите рулевое колесо: покрытие засаливается и начинает блестеть примерно через 50 тысяч км, через 100 тысяч начинаются отслаивания и трещины.

Затертый подлокотник - тоже показатель того, что машины много гоняли. Примерно после 70 тысяч км появляются дыры на водительском коврике под ногами. Через 100 тысяч км стираются резиновые накладки на педали: если стоят новые, то автомобиль, вероятно, намотал уже больше сотни.

На сайтах ГИБДД и Госуслугах можно узнать реальный пробег, поскольку туда стекается информация от дилеров, делающих записи при том или ином пробеге. Пробег "помнят" разные технические модули. Если в мастерской подключить сканер к коробке передач или климатической установке, можно узнать пробег машины. Если от подобной диагностики продавец отказывается, то от покупки автомобиля лучше воздержаться.