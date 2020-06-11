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11.06.2020,  
14:30
Текст:  Алексей Брусилов

Катастрофическое невезение: трофейный Ми-35 врезался в мост в Ливии

Захваченному в международном аэропорту Триполи вертолету Ми-35 Ливийской национальной армии (ЛНА) продолжает катастрофически не везти.

Эта принадлежавшая военно-воздушным силам фельдмаршала Хафтара винтокрылая машина из-за отсутствия запасных частей была поставлена на прикол.

Фото: Чингис Дамбиев / youtube.com
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После оставления объекта силами ЛНА "тридцать пятый" достался силам Правительства национального согласия (ПНС). Они поначалу попытались эвакуировать его, прицепив к пикапу. Однако в ходе транспортировки "вертушка" задела дерево, в результате чего сильно покалечила планер и лишилась части крыла, под которое подвешивается оружие.

Затем было принято решение вывозить трофей при помощи тягача с тралом. Для удобства демонтировали лопасти. Однако многострадальный вертолет ждала новая неприятность - во время перевозки он застрял под одним из автомобильных мостов, при этом получив новые повреждения, которые практически лишают его возможности возвращения в строй в обозримом будущем.

Так что надежды ПНС усилить свои ВВС этим "летающим танком" оказались напрасными.

Сообщалось, что были захвачены еще один Ми-35, два транспортных AW-139 и один AW-101, но каково их состояние пока неизвестно.

Ранее выяснилось, что на другом бывшем объекте ЛНА - авиабазе Аль-Ватия было обнаружено много Ми-24А, но эта техника выработала свой ресурс и давно должна была быть списана.

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