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Рубрика: В мире

КНДР призвала США не вмешиваться в межкорейские отношения

МИД КНДР призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в отношения между Северной и Южной Кореями, поскольку Вашингтон "не имеет на это права". Такую информацию в четверг распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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В заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что отношения Пхеньяна и Сеула являются "внутренним вопросом и касаются только нашего народа", - цитирует ТАСС. По данным ЦТАК, МИД раскритиковал заявление Госдепа США, призывающее власти КНДР восстановить сотрудничество с Республикой Корея.

Напомним, во вторник Северная Корея заявила, что с девятого июня прекращает работу всех имевшихся каналов связи с Южной Кореей. Этот шаг стал ответом Пхеньяна на заброс листовок с территории Южной Кореи в КНДР активистами.

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