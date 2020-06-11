КНДР призвала США не вмешиваться в межкорейские отношения

МИД КНДР призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в отношения между Северной и Южной Кореями, поскольку Вашингтон "не имеет на это права". Такую информацию в четверг распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что отношения Пхеньяна и Сеула являются "внутренним вопросом и касаются только нашего народа", - цитирует ТАСС. По данным ЦТАК, МИД раскритиковал заявление Госдепа США, призывающее власти КНДР восстановить сотрудничество с Республикой Корея.

Напомним, во вторник Северная Корея заявила, что с девятого июня прекращает работу всех имевшихся каналов связи с Южной Кореей. Этот шаг стал ответом Пхеньяна на заброс листовок с территории Южной Кореи в КНДР активистами.