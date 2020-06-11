Указ губернатора Красноярского края от 11 июня 2020 года № 153-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2020 № 26-5/10/П-3504, письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24, методические рекомендации "МР 3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.03.2020, методические рекомендации "МР 3.1.0173-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Организация противоэпидемических мероприятий в период пандемии COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, методические рекомендации "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, методические рекомендации "МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020, методические рекомендации "МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020, письмо Минпросвещения России от 15.04.2020 № 05-409, письмо Минпромторга России от 11.05.2020 № ЕВ-32091/15, письмо Минспорта России от 14.05.2020 № ОМ-00-07/3471, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020, от 03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, от 09.04.2020 № 24-00-17/02-4567-2020, от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020, от 06.05.2020 № 24-00-17/02-5959-2020, от 08.05.2020 № 24-00-08/02-6146-2020, от 11.05.2020 № 24-00-04/02-6195-2020, от 26.05.2020 № 24-00-17/02-6973-2020, от 28.05.2020 № 24-00-17/02-7106-2020, от 01.06.2020 № 24-00-17/01-5492-2020, от 02.06.2020 № 24-00-05/02-7418-2020, от 03.06.2020 № 24-00-17/02-7434-2020, от 11.06.2020 № 24-00-17/02-7881-2020, решения Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сибирского федерального округа от 06.04.2020 № А55-2811, от 29.05.2020 № А55-4272, постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 № 8, от 08.04.2020 № 9, от 03.06.2020 № 12, решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 11, от 09.04.2020 № 12, от 15.04.2020 № 15, от 20.04.2020 № 17, от 30.04.2020 № 20, от 07.05.2020 № 22, от 08.05.2020 № 23, от 14.05.2020 № 25, от 20.05.2020 № 26, от 26.05.2020 № 29, от 28.05.2020 № 31, от 03.06.2020 № 34, от 10.06.2020 № 39, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "25.05.2020," заменить словами "25.05.2020, методические рекомендации "МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020,";

слова "от 03.06.2020 № 24-00-17/02-7434-2020, решение" заменить словами "от 03.06.2020 № 24-00-17/02-7434-2020, от 11.06.2020 № 24-00-17/02-7881-2020, решения";

слова "от 06.04.2020 № А55-2811" заменить словами "от 06.04.2020 № А55-2811, от 29.05.2020 № А55-4272";

слова "от 03.06.2020 № 34," заменить словами "от 03.06.2020 № 34, от 10.06.2020 № 39,";

в пунктах 1.1, 2, 2.1, 2.2 слова "по 14 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 12 июля 2020 года включительно";

в абзаце третьем подпункта "б" подпункта 2 пункта 2:

слова "требований по организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" заменить словами "требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли";

приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс





Приложение к указу Губернатора Красноярского края от 11.06.2020 № 153-уг





Приложение № 3 к указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг

Требования по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли

1.1. Проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств перед открытием предприятия торговли (далее - предприятие).

1.2. Обеспечение разделения всех работников по участкам, отделам, рабочим сменам в целях минимизации контактов.

1.3. Организация перед началом рабочей смены ежедневного "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование).

При измерении температуры тела контактными средствами измерения обеспечить обязательную дезинфекцию приборов для контактного применения после каждого использования способом протирания рекомендованными для этих целей средствами.

Организация осмотров работников на признаки инфекционных заболеваний с термометрией. Проведение термометрии не менее 2 раз в день (утром и вечером).

1.4. Организация при входе на предприятие мест обработки рук сотрудников кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

1.5. Запрет доступа в служебные помещения предприятия лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).

2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращению контактов между сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции на предприятиях работодателям организовать и осуществлять следующие мероприятия.

2.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных участков, отделов, смен, не связанных общими задачами и производственными процессами; разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен, соблюдения принципов социального дистанцирования.

2.2. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования, местах приема пищи; соблюдение мер личной гигиены сотрудниками предприятия, распределительного центра, водителями-экспедиторами, мерчандайзерами, представителями поставщиков и иными лицами.

Обработка рук и (или) перчаток кожными антисептиками продавцами, кассирами, работниками зала не реже чем каждые два часа.

2.3. Вход в магазин (на предприятие) с обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок каждые 3 часа, сменных фильтров -

в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов необходимо герметично упаковать в 2 полиэтиленовых пакета.

2.4. Проведение ежедневной (ежесменной) в течение рабочего дня, а также после окончания смены влажной уборки торговых залов, служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств.

Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей, дверных ручек, ручек покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков для продуктов, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

2.5. Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

2.6. Незамедлительная изоляция и информирование медицинской организации в случаях выявления сотрудников с повышенной температурой тела, другими признаками ОРВИ. При выявлении больного с новой коронавирусной инфекцией объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном соответствующими рекомендациями.

2.7. Обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

2.8. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха.

2.9. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений (по возможности).

2.10. При централизованном питании работников организация посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов по утвержденному графику.

Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в организациях общественного питания.

При отсутствии столовой запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

2.11. Нахождение в торговом зале и у касс посетителей (потребителей) при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей разметки). Регулирование потока посетителей (потребителей) системой: количество вошедших посетителей (потребителей) равно количеству вышедших посетителей (потребителей).

2.12. При невозможности соблюдения пункта 2.11 настоящих требований ограничение доступа посетителей (потребителей) в магазин.

2.13. При непредвиденном возникновении очереди организация ожидания на улице с соблюдением расстояния между людьми не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).







