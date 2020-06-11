Распоряжение губернатора Курской области от 11 июня 2020 года № 232-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, 05.06.2020 Ns 221-рг, от 08.06.2020 № 224-рг) следующие изменения, изложив текст распоряжения в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Курской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях обеспечения безопасности здоровья населения:

1. Ввести на территории Курской области режим повышенной готовности.

2. Временно приостановить на территории Курской области:

2.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.

2.2. Оказание стоматологических услуг, за исключением:

заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

оказания плановой стоматологической помощи по терапевтическому профилю в ОБУЗ "Курская областная стоматологическая поликлиника" комитета здравоохранения Курской области и ОБУЗ "Курская областная детская стоматологическая поликлиника" комитета здравоохранения Курской области.

2.3. Работу ресторанов, баров, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

2.4. Работу косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

3. Ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.

4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, оперативно представлять на утверждение в комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области проекты расписаний движения общественного транспорта с учетом сложившегося пассажиропотока.

Комитету транспорта и автомобильных дорог Курской области (В.А. Муравьев) осуществлять рассмотрение проектов расписаний движения общественного транспорта не позднее двух рабочих дней с даты их поступления от организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения.

Установить с 29 мая 2020 года по 5 июля 2020 года включительно особый порядок передвижения на территории Курской области транспортных средств по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, предусматривающий обязательное использование во время перевозки пассажирами и водителями транспортных средств, осуществляющими перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, обеспечить с 1 июня 2020 года возможность приобретения пассажирами (при необходимости) у водителей маршрутных транспортных средств индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области принять аналогичные меры по установлению особого порядка передвижения общественных транспортных средств по муниципальным маршрутам.

5. Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации:

5.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию по телефонам горячей линии: +7-920-727-0689, +7-(4712)-324-319.

5.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

5.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

5.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

6. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 5 настоящего распоряжения, а также с лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 5.4 пункта 5 настоящего распоряжения, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

7. С 26 марта 2020 года по 5 июля 2020 года включительно обязать соблюдать режим самоизоляции лиц в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему распоряжению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Курской области нового типа коронавируса.

8. Утвердить Требования к организации деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которой не принято (отменено) решение о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, согласно приложению Na 2 к настоящему распоряжению.

9. Комитету здравоохранения Курской области (Е.А. Панферова):

9.1. Обеспечить возможность оформления листов нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 6 настоящего распоряжения.

9.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

9.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему больных с респираторными симптомами и оперативному оказанию им медицинской помощи, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

10. Рекомендовать главам муниципальных образований Курской области совместно с отраслевыми органами исполнительной власти Курской области:

10.1. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отменить проведение массовых мероприятий спортивной, культурной, развлекательной и другой направленности, в том числе с международным участием, по 5 июля 2020 года включительно с возможностью дальнейшего продления.

10.2. При организации режима труда руководствоваться Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

10.3 Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Курской области обеспечить контроль за соблюдением Требований к организации деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которой не принято (отменено) решение о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей (приложение № 2).

11. Комитету образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко) совместно с комитетом здравоохранения Курской области, комитетом по культуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина), комитетом строительства Курской области (Р.Ю. Денисов), руководителями профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, находящихся в ведении отраслевых органов исполнительной власти Курской области, расположенных на территории Курской области, до окончания 2019/2020 учебного года:

11.1. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

11.2. Определить минимальную необходимую численность работников, обеспечивающих функционирование образовательных организаций.

11.3. Перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы.

11.4. Разрешить работу членов приемных комиссий в помещениях образовательных организаций с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

12. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) Курской области, руководителям образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, до окончания 2019/2020 учебного года:

12.1. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

12.2. Определить минимальную необходимую численность работников, обеспечивающих функционирование образовательных организаций.

12.3. Перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы.

12,4. Разрешить работу членов приемных комиссий в помещениях образовательных организаций с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

13. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов):

13.1. Обеспечить в дошкольных образовательных организациях, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

13.2. Взимать родительскую плату за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях с родителей (законных представителей) только за дни фактического посещения ребенком дошкольной образовательной организации.

14. Комитету образования и науки Курской области совместно с главами муниципальных районов (городских округов) в установленном порядке обеспечить мероприятия, направленные на создание условий для охвата питанием в виде выдачи продуктовых наборов или денежной компенсации для обучающихся льготной категории (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей) в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

15. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение лицами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 7 настоящего распоряжения, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

16. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.В. Спиридонов) совместно с главами муниципальных районов и городских округов Курской области, региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, собственниками (балансодержателями) объектов спорта приостановить по 5 июля 2020 года включительно с возможностью дальнейшего продления:

16.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2020 год, календарные планы органов местного самоуправления, региональных спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций.

16.2. Направление сборных команд Курской области и муниципальных образований для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня.

16.3. Деятельность региональных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, за исключением реализации программ спортивной подготовки для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (кроме игровых и контактных видов спорта), с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

16.4. Деятельность объектов спорта всех форм собственности, за исключением открытых объектов спорта и спортивных сооружений, предназначенных для занятий физической культурой и спортом на улице, с учетом ограничений, установленных абзацем седьмым подпункта 19.4 пункта 19 настоящего распоряжения, а также объектов спорта, используемых для реализации программ спортивной подготовки для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (кроме игровых и контактных видов спорта), с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

17. Рекомендовать гражданам с 28 марта 2020 года по 5 июля 2020 года включительно:

17.1. Воздержаться от посещения религиозных объектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

17.2. Использовать защитные гигиенические перчатки при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, а также при совершении поездок на общественном транспорте, включая легковое такси.

18. Временно приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Курской области и государственных учреждений Курской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Ограничить предоставление государственных и муниципальных услуг в филиалах автономного учреждения Курской области "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" следующими видами услуг (исключительно по предварительной записи):

государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка;

назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

предоставление ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации;

осуществление единовременной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года);

прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства;

организация информационного обеспечения граждан и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов;

проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений;

выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации);

осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления);

обеспечение инвалидов средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами - протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам технических средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы) (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников);

назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая;

подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами;

государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

организация консультаций по повышению финансовой грамотности населения;

выдача сертификата на областной материнский капитал;

направление средств (части средств) областного материнского капитала на улучшение жилищных условий;

направление средств (части средств) областного материнского капитала на получение образование ребенком (детьми) и осуществление иных, связанных с получением образование ребенком (детьми) расходов;

направление средств (части средств) областного материнского капитала на подключение жилых помещений к сетям коммунального назначения и (или) их ремонт;

направление средств (части средств) областного материнского капитала на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующего ребенка (детей);

назначение и выплата пособия на ребенка;

назначение и выплата ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка;

оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;

предоставление компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Курской области;

прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла;

назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Курской области.

Граждане вправе обратиться в филиалы автономного учреждения Курской области "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" за услугой "Включение в список участников голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации участника голосования, который в день голосования будет находиться вне места жительства", услугами "Регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи на портале госуслуг", услуг, предоставляемых акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", а также дополнительными (сопутствующими) услугами, услугами, необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг.

19. Обязать:

19.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

19.2. Граждан при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, а также при совершении поездок на общественном транспорте, включая легковое такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы).

19.3. Органы государственной власти Курской области, органы местного самоуправления, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска в здания, строения, сооружения (помещения в них) и нахождения в них, на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

19.4. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Курской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, выгула домашних животных;

случаев следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, садового дома, а также нахождения на указанных земельных участках и объектах (при наличии документов, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина или его близких родственников на предназначенные для этих целей земельный участок, здание, строение, сооружение);

случаев следования к родственникам, находящимся в режиме самоизоляции в соответствии с пунктом 7 настоящего распоряжения либо нуждающимся в постоянном постороннем уходе, с целью доставки им лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости, присмотра и ухода за ними и обратно (при наличии подтверждающих документов);

случаев прогулок и индивидуальных занятий физической культурой и спортом на улице. Индивидуальные занятия физической культурой и спортом разрешаются, за исключением игровых и контактных видов спорта, с соблюдением дистанции от других физических лиц не менее 1,5 метра.

19.5. Ограничения, установленные подпунктом 19.4 настоящего пункта, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, исполнительных органов государственной власти Курской области и органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

20. Управлению ветеринарии Курской области (С.Н. Турнаев) привлечь станции по борьбе с болезнями животных городских округов и муниципальных районов Курской области к работе по проведению санитарной обработки территорий, техники и помещений.

21. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (А.В. Дедов) совместно с главами муниципальных образований Курской области организовать уборку территорий и санитарную обработку канализационных стоков медицинских организаций Курской области, отобранных для лечения граждан, инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

22. Поручить комитету по культуре Курской области, комитету промышленности, торговли и предпринимательства Курской области (М.Н. Аксенов) и рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области (О.Д. Климушин), органам местного самоуправления осуществлять в пределах своих полномочий контроль за соблюдением ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящего распоряжения.

23. Разрешить комитету здравоохранения Курской области и подведомственным ему медицинским организациям Курской области предусматривать авансовый платеж в размере до 100 процентов (включительно) при заключении государственных контрактов (договоров) на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (далее - оборудование), включая работы и услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, необходимых для предотвращения распространения, профилактики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

24. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

25. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области обеспечить координацию действий органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области и организаций.

26. Заместителю Губернатора Курской области А.В. Белостоцкому ежедневно представлять Губернатору Курской области доклад о ситуации с распространением в Курской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

27. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.".

2. Распоряжение вступает в силу с 15 июня 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







