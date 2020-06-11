Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3615, 3616; 2009, N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6441; 2010, N 28, ст. 3553; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3436, 3477; N 30, ст. 4071; N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4198; 2017, N 31, ст. 4756; N 49, ст. 7328; 2018, N 1, ст. 89; N 28, ст. 4149; N 32, ст. 5106; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8413, 8463; 2019, N 29, ст. 3852; N 30, ст. 4147; N 31, ст. 4438, 4452; N 52, ст. 7792; 2020, N 14, ст. 2013) следующие изменения:

1) статью 8 дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, корпорация развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерние общества, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшие поддержку физическим лицам, указанным в части 1 статьи 141 настоящего Федерального закона, в соответствии с настоящим Федеральным законом, вносят сведения в указанные в части 1 настоящей статьи реестры в отношении таких физических лиц - получателей поддержки в порядке, установленном настоящей статьей. При этом наряду со сведениями, предусмотренными пунктами 1, 4 - 8 части 2 настоящей статьи, в эти реестры включаются фамилия, имя и (при наличии) отчество такого физического лица, а также указание на то, что такое физическое лицо на дату принятия решения о предоставлении соответствующей поддержки не является индивидуальным предпринимателем и применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".";

2) наименование статьи 14 дополнить словами ", ее дочерними обществами";

3) дополнить статьей 141 следующего содержания:

"Статья 141. Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе обратиться в порядке и на условиях, которые установлены частями 2 - 6 статьи 14 настоящего Федерального закона, за оказанием поддержки, предусмотренной статьями 17 - 21, 23, 25 настоящего Федерального закона, и поддержки, предоставляемой корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, корпорацию развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерние общества.

2. Мероприятия по поддержке физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, включаются в государственные программы (подпрограммы) Российской Федерации, государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации, муниципальные программы (подпрограммы).

3. Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм).

4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления наряду с формами поддержки, предусмотренными статьями 17 - 21, 23, 25 настоящего Федерального закона, вправе самостоятельно оказывать физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, иные формы поддержки за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

5. Формы поддержки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, условия и порядок оказания такой поддержки корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами определяются соответственно советом директоров корпорации развития малого и среднего предпринимательства, коллегиальными органами управления ее дочерних обществ, а в случае, если такие органы в дочерних обществах не образованы, - высшими органами управления указанных обществ.";

4) в части 6 статьи 152 слова "предпринимательства, являющихся получателями" заменить словами "предпринимательства - получателей";

5) часть 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:

"4. Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условия и порядок оказания такой поддержки корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, осуществляющей деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами определяются соответственно советом директоров корпорации развития малого и среднего предпринимательства, коллегиальными органами управления ее дочерних обществ, а в случае, если такие органы в дочерних обществах не образованы, - высшими органами управления указанных дочерних обществ.";

6) статью 19 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Оказание информационной поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления посредством размещения в соответствии с частью 3 настоящей статьи в информационных системах, на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сети "Интернет" информации, необходимой для развития деятельности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в том числе информации, указанной в пунктах 1, 6 и 7 части 2 настоящей статьи.";

7) статью 27 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся оказания поддержки, предусмотренной настоящим Федеральным законом, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 279-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4438) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в пункте 1:

абзац семнадцатый после слов "пунктах 1, 3 - 7 части 3" дополнить словами ", пунктах 1 и 2 части 8";

дополнить абзацами следующего содержания:

"7. В единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в порядке, предусмотренном настоящей статьей, подлежат внесению сведения о физических лицах, которые указаны в части 1 статьи 141 настоящего Федерального закона и которым в соответствии с настоящим Федеральным законом оказана поддержка федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и об оказанной таким физическим лицам поддержке.

8. В отношении поддержки, оказанной физическим лицам, указанным в части 1 статьи 141 настоящего Федерального закона, в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки вносятся следующие сведения:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, идентификационный номер налогоплательщика такого физического лица;

2) сведения, указанные в пунктах 3-7 части 3 настоящей статьи;

3) указание на то, что физическое лицо на дату принятия решения о предоставлении ему поддержки не является индивидуальным предпринимателем и применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

9. Внесение сведений об оказанной физическим лицам, указанным в части 1 статьи 141 настоящего Федерального закона, поддержке в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и исключение таких сведений из указанного реестра осуществляются уполномоченным органом 15-го числа каждого месяца по состоянию на 1-е число текущего месяца в следующем порядке:

1) указанные в пунктах 1 и 2 части 8 настоящей статьи сведения вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки на основании сведений, представленных в уполномоченный орган в соответствии с частью 5 настоящей статьи;

2) указанные в пункте 3 части 8 настоящей статьи сведения вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки на основании сведений о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и сведений об учете в налоговом органе физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход, имеющихся в уполномоченном органе по состоянию на дату принятия решения о предоставлении поддержки;

3) содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки сведения о физических лицах, применяющих специальный налоговый режим, исключаются из указанного реестра в соответствии с пунктом 3 части 4 настоящей статьи.";

б) в пункте 3 слова "предпринимательства, являющихся получателями" заменить словами "предпринимательства - получателей";

2) в части 2 статьи 2:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. В целях первого размещения сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, в срок до 5 ноября 2020 года в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, решения о предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 января 2019 года по 1 октября 2020 года, в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим), решения о предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года, а в срок до 5 декабря 2020 года в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, решения о предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020 года, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", его дочерние общества, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представляют в уполномоченный орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующие сведения:";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, применяющего специальный налоговый режим, идентификационный номер налогоплательщика субъекта малого или среднего предпринимательства, физического лица, применяющего специальный налоговый режим, которому предоставлена поддержка;";

в) в пункте 2 слова "корпорации развития малого и среднего предпринимательства, ее" заменить словами "акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", его".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин