Известный миколог раскритиковал идею ввести штрафы за сбор редких грибов

Новости

Saudi Aramco обогнала по капитализации Microsoft и Аpple 14:27
Домашний матч "Рубина" с "Локомотивом" пройдет со зрителями 14:27
Авторы "Бэтвумен" не убьют главную героиню, чтобы не обидеть ЛГБТ 14:26
Бар-корт в новом формате "covid free" появится в Москве 14:23
СМИ: ФК "Спартак" интересуется бразильскими защитниками Пикачу и Гугой 14:19
В Великом Новгороде нашли печать князя Симеона Гордого 14:15
Солист украинской группы "Океан Ельзи" Вакарчук сложил депутатский мандат 14:14
В Москве приезжий пытался украсть деньги из банкомата 14:10
Фото: Под Петербургом прошла первая сводная тренировка Парада Победы 14:05
В Красноярском крае по подозрению в убийстве девочки задержали подростка 14:01
Видео: мотоциклист поплатился за пижонство 14:00
Под Рязанью простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым 13:58
В Саратовской области изъяли 800 тысяч пачек контрафактных сигарет 13:57
Сотрудник уголовного розыска спас трехлетнего ребенка в Хабаровске 13:56
На Кубани объявили об открытии гостиниц до 50 номеров 13:53
Лавров посетит Минск с рабочим визитом 19 июня 13:51
В Германии увеличилась доля женщин в руководстве крупных предприятий 13:46
Кировский экс-министр информационных технологий арестован на два месяца 13:43
Уволен подозреваемый в получении взятки сотрудник органов внутренних дел 13:42
ДОМ.РФ: Средняя ставка по ипотеке продолжает снижаться 13:41
В Карелии металлурги закупили воздушные горны для отпугивания медведей 13:39
Директор норильской ТЭЦ арестован до 31 июля 13:38
В Нижнем Новгороде спасатели сняли с дерева енота, атакуемого воронами 13:37
В Крыму продлили арест обвиняемым в подготовке теракта школьникам 13:33
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 13:17
Рубрика: Власть

Известный миколог раскритиковал идею ввести штрафы за сбор редких грибов

Текст: Владислав Куликов, Светлана Медведева
Статья о предложении прописать в КоАП штрафы для грибников вызвала больной резонанс, и многие начали задаваться вопросом: неужели гулять с лукошком теперь риск? Отвечаем: пока нет. Этим летом и ближайшей осенью новые штрафы точно не вступят в силу, не успеют. Предложение только обсуждается. К тому же известный миколог Михаил Вишневский, откликнувшийся на публикацию "РГ", считает, что охранять грибы - бессмысленно.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Грибы размножаются спорами, которые рассеиваются плодовыми телами на огромные расстояния, и чрезвычайно успешно решают проблемы самосохранения. Подспудно охрана грибов воспринимается как охрана плодовых тел, но реально - это охрана яблок, а не яблони.",- убежден эксперт.

А потому "охрана грибов с точки зрения микологии - занятие довольно бессмысленное",- считает Михаил Вишневский.

Из школьного курса биологии нам известно, что грибница - основная часть гриба. Именно она "выдает" плодовые тела. Миколог отмечает: если собирать грибы разумно, грибнице это не навредит.

"Напротив, наибольшее плодоношение наблюдается как раз в местах умеренного сбора: получая сигнал о том, что с нее "исчезло" плодовое тело, грибница в пределах запасов своих веществ и энергии выдает всё новые, иногда раз в 10 больше, чем если она растет в непосещаемых лесах. Это способствует усилению размножения, так что в плане охраны имеет смысл как раз рекомендовать сбор плодовых тел малочисленных видов",- сказал "РГ" Михаил Вишневский.

Миколог обращает внимание: "реальную угрозу для грибницы несет только регулярное вытаптывание, ведущее к уплотнению почвы. Но и это не приводит к ее деградации, а лишь откладывает наступление плодоношения до восстановления физических параметров почвы до нормы".

Фото: iStock
В Сибири обнаружили грибы с противовирусным эффектом

Также эксперт отмечает, что для некоторых видов грибов редкость плодоношения - норма. "Они нечасто попадаются на глаза, потому что грибница может плодоносить раз в 10-15 лет (классический пример - краснокнижный паутинник фиолетовый). Но в избранные годы они могут выдать огромный урожай повсеместно, и тогда все удивляются - неужели это редкий вид? Некоторые виды встречаются органиченно из-за того, что находятся на границе ареала или расширяют его, расселяются. Их охранять тоже смысла нет, потому что первым все равно плохо и неуютно, а вторые решат все проблемы сами за 5-10 лет, захватив новую территорию".

"В целом охрана грибов, как споровых организмов, находящихся большую часть времени в невизуальном состоянии (грибница), неоправданна. Включение грибов в списки охраняемых организмов имеет смысл только в плане охраны самого биотопа, чтобы подчеркнуть еще сильнее его уникальность", - убежден миколог.

Власть Право Административное право Правительство Минюст Административное законодательство

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину
Работников защитили от уголовной ответственности за выполнение приказов руководства
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей