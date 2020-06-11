Известный миколог раскритиковал идею ввести штрафы за сбор редких грибов

"Грибы размножаются спорами, которые рассеиваются плодовыми телами на огромные расстояния, и чрезвычайно успешно решают проблемы самосохранения. Подспудно охрана грибов воспринимается как охрана плодовых тел, но реально - это охрана яблок, а не яблони.",- убежден эксперт.

А потому "охрана грибов с точки зрения микологии - занятие довольно бессмысленное",- считает Михаил Вишневский.

Из школьного курса биологии нам известно, что грибница - основная часть гриба. Именно она "выдает" плодовые тела. Миколог отмечает: если собирать грибы разумно, грибнице это не навредит.

"Напротив, наибольшее плодоношение наблюдается как раз в местах умеренного сбора: получая сигнал о том, что с нее "исчезло" плодовое тело, грибница в пределах запасов своих веществ и энергии выдает всё новые, иногда раз в 10 больше, чем если она растет в непосещаемых лесах. Это способствует усилению размножения, так что в плане охраны имеет смысл как раз рекомендовать сбор плодовых тел малочисленных видов",- сказал "РГ" Михаил Вишневский.

Миколог обращает внимание: "реальную угрозу для грибницы несет только регулярное вытаптывание, ведущее к уплотнению почвы. Но и это не приводит к ее деградации, а лишь откладывает наступление плодоношения до восстановления физических параметров почвы до нормы".

Также эксперт отмечает, что для некоторых видов грибов редкость плодоношения - норма. "Они нечасто попадаются на глаза, потому что грибница может плодоносить раз в 10-15 лет (классический пример - краснокнижный паутинник фиолетовый). Но в избранные годы они могут выдать огромный урожай повсеместно, и тогда все удивляются - неужели это редкий вид? Некоторые виды встречаются органиченно из-за того, что находятся на границе ареала или расширяют его, расселяются. Их охранять тоже смысла нет, потому что первым все равно плохо и неуютно, а вторые решат все проблемы сами за 5-10 лет, захватив новую территорию".

"В целом охрана грибов, как споровых организмов, находящихся большую часть времени в невизуальном состоянии (грибница), неоправданна. Включение грибов в списки охраняемых организмов имеет смысл только в плане охраны самого биотопа, чтобы подчеркнуть еще сильнее его уникальность", - убежден миколог.