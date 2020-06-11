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11.06.2020 19:32
Рубрика: Власть

В России увеличили пособие по безработице

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки безработных. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Документ направлен на поддержку населения в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства.

Одна из мер - повышение минимального пособия по безработице за май-июль. Оно увеличивается до 4,5 тысячи рублей. На три месяца продлевается возможность получить пособие для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты, говорится в сообщении.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Кроме того, согласно документу, расширено число семей с детьми, которые вместе с пособием по безработице получат в июне, июле и августе выплату на каждого ребенка в размере 3 тысячи рублей в месяц.

Постановление также затрагивает индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными. Они в течение трех месяцев получат пособие в максимальном размере - 12 тысяч 130 рублей.

Напомним, 8 мая поручения на эту тему кабмину дал президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Правительство Председатель Правительства Пособия по безработице

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