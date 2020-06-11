В России увеличили пособие по безработице

Документ направлен на поддержку населения в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства.

Одна из мер - повышение минимального пособия по безработице за май-июль. Оно увеличивается до 4,5 тысячи рублей. На три месяца продлевается возможность получить пособие для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты, говорится в сообщении.

Кроме того, согласно документу, расширено число семей с детьми, которые вместе с пособием по безработице получат в июне, июле и августе выплату на каждого ребенка в размере 3 тысячи рублей в месяц.

Постановление также затрагивает индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными. Они в течение трех месяцев получат пособие в максимальном размере - 12 тысяч 130 рублей.

Напомним, 8 мая поручения на эту тему кабмину дал президент.