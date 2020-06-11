Нападение в словацкой школе устроил ее бывший ученик

Из Словакии приходят подробности чрезвычайного происшествия в начальной школе города Врутки, где утром в четверг неизвестный напал на ее сотрудников и учеников.

Изначально сообщалось, что он устроил стрельбу. Однако, по последним данным, которые приводит Reuters, злоумышленник орудовал ножом. Предположительно бойню в альма-матер устроил ее 22-летний выпускник. Он сбежал с места преступления, но был застрелен полицейским во время спецоперации.

"Он ворвался в здание, выбив стеклянную дверь. Сотрудники попытались преградить ему путь и остановить, но он достал нож, который принес с собой", - рассказал шеф полиции Милан Лучанский. От рук бывшего ученика школы погиб заместитель директора, еще двое педагогов были ранены, один из них - серьезно. Ранения получили и двое школьников. Уйти от полиции предполагаемому преступнику, который попытался скрыться в жилом квартале неподалеку, не удалось. При задержании он оказал сопротивление стражам порядка, которые применили табельное оружие. Хотя допросить его уже не получится, следователи пытаются выяснить мотивы атаки.