Нарколог Минздрава рассказал, что сократит число пьяных за рулем

Социальная ответственность и бдительность граждан позволит сократить число пьяных водителей в России. Такое мнение высказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Я думаю, что победить проблему пьяного вождения будет возможно, если каждый участник дорожного движения, заметив какое-то неправильное поведение другого водителя или увидев, что человек в состоянии алкогольного опьянения пытается сесть за руль, сообщит в полицию", - приводит его слова ТАСС.

По официальным данным, в 2019 году наличие алкоголя в крови водителей было зафиксировано в 46 тысячах случаев. Однако на самом деле таких эпизодов может быть гораздо больше, уверен специалист.

"Думаю, что эту цифру вполне можно умножить на два, если не больше", - отметил Брюн.

При этом с участием пьяных водителей было совершено 14 689 ДТП, в которых погибли 4,2 тысячи человек и почти 25 тысяч получили травмы.