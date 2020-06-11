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11.06.2020 00:27
Рубрика: Здоровье

Нарколог Минздрава рассказал, что сократит число пьяных за рулем

Социальная ответственность и бдительность граждан позволит сократить число пьяных водителей в России. Такое мнение высказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС

"Я думаю, что победить проблему пьяного вождения будет возможно, если каждый участник дорожного движения, заметив какое-то неправильное поведение другого водителя или увидев, что человек в состоянии алкогольного опьянения пытается сесть за руль, сообщит в полицию", - приводит его слова ТАСС.

Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
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По официальным данным, в 2019 году наличие алкоголя в крови водителей было зафиксировано в 46 тысячах случаев. Однако на самом деле таких эпизодов может быть гораздо больше, уверен специалист.

"Думаю, что эту цифру вполне можно умножить на два, если не больше", - отметил Брюн.

При этом с участием пьяных водителей было совершено 14 689 ДТП, в которых погибли 4,2 тысячи человек и почти 25 тысяч получили травмы.

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#ПДД