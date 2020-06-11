Указ губернатора Нижегородской области от 11 июня 2020 года № 103 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Изложить текст Указа в следующей редакции:

"В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента № 316):

1. Ввести с 13 марта 2020 г. на территории Нижегородской области режим повышенной готовности до принятия Указа Губернатора Нижегородской области о снятии режима повышенной готовности.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Установить на период действия режима повышенной готовности следующие ограничения:

3.1. Запретить проведение на территории Нижегородской области любых массовых мероприятий (спортивных, зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей.

Действие настоящего пункта не распространяется на проведение мероприятия, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.".

3.2. Закрыть для посещения ночные клубы (дискотеки), танцевальные площадки, кальянные, питейные заведения (коктейльные залы, бары и пивные бары с преобладающим обслуживанием спиртными напитками), зоны питания, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах, детские игровые комнаты, театры, оперные здания, мюзик-холлы, кинотеатры, концертные залы, аттракционы и иные общественные территории и объекты для отдыха и развлечений, перечисленные для кодов ОКВЭД 93.2.

По решению органов местного самоуправления на основании предложений оперативных штабов соответствующих муниципальных образований может быть открыто посещение парков, пляжей и иных общественных территорий (или их части), на которых существует риск массового скопления людей и массовых гуляний, при условии утверждения и обеспечения выполнения плана мероприятий по контролю соблюдения гражданами требований пункта 4.3 настоящего Указа на таких общественных территориях.

3.3. Приостановить следующие виды деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (далее - организации):

а) работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров (в магазинах, на рынках, ярмарках; а также на улице в промышленной упаковке) и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;

б) работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов; данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

в) работа салонов красоты (в том числе парикмахерских), СПА-салонов, косметических и массажных салонов, соляриев, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров, и других объектов физической культуры, аквапарков и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

г) работа спортивных сооружений и объектов спорта;

д) работа музеев, зоопарков, библиотек;

е) работа организаций дополнительного образования.

3.4. Снятие ограничений, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Указа, будет осуществляться постепенно в несколько этапов, которые определяются решением Координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области о переходе на соответствующий этап.

Решение о переходе на соответствующий этап принимается при достижении и стабилизации значений показателей, установленных в качестве критериев для такого перехода с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. "3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации МР 3.1.0178-20. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19" (далее - Методические рекомендации МР 3.1.0178-20), в том числе при стабилизации значения коэффициента Rt (коэффициент распространения инфекции) на уровне, установленном для перехода на следующий этап.

Поэтапное снятие ограничений не распространяется на территории Нижегородской области, в которых в соответствии с решениями Правительства Нижегородской области введены и действуют ограничительные мероприятия (карантин).

3.5. Определить, что на первом этапе снятия ограничений возобновляется:

а) работа объектов розничной торговли с отдельным (уличным наружным) входом и площадью торгового зала до 400 кв.м;

б) работа салонов красоты с лицензией на медицинскую деятельность;

в) работа спортивных сооружений и объектов спорта без массового посещения для организации тренировочного процесса профессиональных спортивных клубов (за исключением детско-юношеских спортивных команд) и спортсменов высокого класса, а также для тренировок, проводимых организациями дополнительного образования (в пределах максимального числа одновременно обучающихся, установленного настоящим Указом для соответствующего этапа снятия ограничений);

г) работа музеев, зоопарков, библиотек (за исключением читальных залов);

д) работа организаций дополнительного образования с очным присутствием людей в количестве до 3 человек (включая преподавательский состав).

3.6. Определить, что на втором этапе снятия ограничений возобновляется:

а) работа объектов розничной торговли с отдельным (уличным наружным) входом и площадью торгового зала до 800 кв.м; уличная торговля;

б) работа салонов красоты без лицензии на медицинскую деятельность, парикмахерских, СПА-салонов, маникюрных и косметических салонов, соляриев;

в) работа организаций дополнительного образования с очным присутствием людей в количестве до 7 человек (включая преподавательский состав).

3.7. Определить, что на третьем этапе снятия ограничений возобновляется:

а) работа объектов розничной торговли без ограничений по площади и наличию отдельного (уличного наружного) входа;

б) работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания;

в) работа бань, саун, бассейнов;

г) работа фитнес-центров, спортивных сооружений и объектов спорта для тренировочного процесса детско-юношеских спортивных команд и массового посещения (без проведения соревнований с участием зрителей);

д) работа читальных залов библиотек;

е) работа организаций дополнительного образования с очным присутствием людей.

3.8. Установить, что в пилотном режиме в случае оснащения зон приема (обслуживания) посетителей и входных групп системой видеонаблюдения, подключенной к системе видеоаналитики министерства информационных технологий и связи Нижегородской области (в соответствии с Техническими требованиями к системе видеонаблюдения, которой подлежат оснащению зоны приема посетителей (торговых площадей) и входные группы организаций, возобновляющих деятельность при переходе на первый этап снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19, утвержденными министерством информационных технологий и связи Нижегородской области) (далее - система видеонаблюдения), начиная с первого этапа снятия ограничений могут возобновить деятельность салоны красоты без лицензии на медицинскую деятельность, парикмахерские, маникюрные салоны, торговые организации с отдельным (уличным наружным) входом (не соответствующие по площади, установленным подпунктом "а" пункта 3.5 и подпунктом "а" пункта 3.6 настоящего Указа значениям), за исключением торговых организаций, находящихся в торгово-развлекательных центрах.

3.9. Деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан осуществляется в соответствии с ограничениями, предусмотренными в пунктах 3.1-3.8 настоящего Указа, и требованиями пункта 5 настоящего Указа.

3.10. Начиная с 6 апреля 2020 года, организовать учебный процесс в общеобразовательных организациях, средних профессиональных организациях и высших учебных заведениях с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В случае отсутствия технической возможности организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также в иных случаях, определенных министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования посредством очного взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Организовать работу дошкольных образовательных организаций в режиме дежурных групп в соответствии с требованиями, установленными министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Главы администраций муниципальных районов (городских и муниципальных округов) по предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования могут принимать решения о работе дошкольных образовательных организаций в обычном режиме.

4. Установить для физических лиц, проживающих (пребывающих) на территории Нижегородской области, следующие требования и рекомендации:

4.1. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" обязать лиц, прибывших из иностранных государств соблюдать требования о нахождении в изоляции и под медицинским наблюдением в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию.

4.2. Лицам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, а также беременным женщинам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий полный запрет на оставление места проживания (пребывания).

Предусмотреть для лиц, указанных в настоящем подпункте:

право на получение адресной социальной помощи (доставка лекарств и медицинских изделий, в том числе предусмотренных бесплатных или льготных; продуктов и товаров первой необходимости; выгул домашних животных и другие неотложные бытовые нужды) при обращении по многоканальному номеру телефона 8 (800) 4444-112;

право перехода на дистанционный режим работы, а при невозможности такого перехода - оформления отпуска по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

4.3. Лицам, не указанным в пункте 4.1 настоящего Указа, проявлять должную осмотрительность, в том числе в отношении несовершеннолетних детей, соблюдать режим самоизоляции, а во время вынужденного нахождения вне мест проживания (пребывания):

соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров легковым такси;

защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.), а также руки перчатками: при посадке и нахождении в салоне общественного пассажирского транспорта и такси, в арендованных автотранспортных средствах (каршеринг), при нахождении в магазинах, аптеках, банках и в иных помещениях (зданиях, сооружениях) общественного назначения, а также в зоопарках, на рынках и ярмарках, на кладбищах;

проводить регулярную обработку рук (своих и рук несовершеннолетних детей) дезинфицирующими средствами;

не собираться группами, максимально ограничить контакты, воздержаться от посещения родственников, друзей, соседей, не принимать их в собственном доме;

не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями);

в случае использования услуги краткосрочной аренды автомобиля (услуги каршеринга), обеспечивать перед использованием дезинфекцию всех контактных поверхностей автомобиля.

4.4. Лицам во время нахождения на рабочих местах и (или) территории работодателя соблюдать следующие требования:

а) незамедлительно информировать работодателя: о наличии хронических заболеваний; о наличии беременности; о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции (COVID-19), пневмонии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним;

б) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и др.) на рабочих местах и (или) территории работодателя, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц.

4.5. Рекомендовать лицам, проживающим (пребывающим) на территории Нижегородской области, в период действия режима повышенной готовности воздержаться от поездок в иные субъекты Российской Федерации, а в случае возникновения крайней необходимости в выезде за пределы Нижегородской области - уточнять информацию об установленных в соответствующих субъектах Российской Федерации (местах назначения или следования) ограничительных мерах.

5. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам (далее - организации), деятельность которых не приостановлена на соответствующем этапе снятия ограничений в соответствии с настоящим Указом:

5.1. Обеспечить выполнение следующих общих требований к осуществлению деятельности:

а) обеспечение ежедневного перед началом рабочей смены и в течение рабочего времени "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания,

проведение аналогичных действий в отношении посетителей организации и недопущение в помещение организации (на ее территорию) лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания;

б) обеспечение при входе в организацию места для обработки рук работников и посетителей кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов;

в) обеспечение всех работников масками (респираторами), в том числе для проезда на работу (с работы) на общественном транспорте или такси (для видов деятельности, для которых в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 11 апреля 2020 г. № 02/6673-2020-32 "О направлении рекомендаций по применению СИЗ для различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19" требуются и иные средства защиты - обеспечение работников соответствующими средствами защиты);

обеспечение контроля работы персонала в средствах индивидуальной защиты и периодической обработки рук кожными антисептиками;

г) недопущение в помещения организации посторонних лиц, а также посетителей с незащищенными органами дыхания (без масок, повязок, респираторов и др.), осуществление приема посетителей только по предварительной записи (если это возможно для соответствующего вида деятельности);

д) перевод на дистанционный режим работы всех работников, чье непосредственное участие не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования юридического лица или индивидуального предпринимателя (во всех случаях, когда это возможно), и содействие соблюдению работниками режима самоизоляции на дому;

недопущение на рабочие места работников, относящихся к категориям лиц, указанным в пункте 4.2 настоящего Указа, для работы в недистанционном режиме (за исключением случаев, когда в силу технологических особенностей это невозможно или работник сам отказывается соблюдать рекомендуемый режим самоизоляции), посредством обязательного перевода таких лиц на дистанционный режим работы, а в случае невозможности - предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации), оформление периода нерабочих дней с сохранением заработной платы;

е) ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами; разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен; организация раздельного прохода (вход и выход) и питания территориально или по времени;

ж) обеспечение соблюдения работниками и посетителями дистанции в 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

з) отмена командировок, за исключением командировок, носящих неотложный характер;

и) проветривание рабочих помещений каждые 2 часа;

к) проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия дважды в день;

л) дезинфекция всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники и др.) каждые 2 часа;

м) применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа;

и) внедрение преимущественно электронного взаимодействия, в том числе использование аудио- и видеоселекторной связи для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности); а также использование телефонной связи для передачи информации;

о) прекращение проведения любых массовых мероприятий в организации, запрет участия работников в мероприятиях других коллективов;

и) обеспечение работников организации, задействованных в доставке товаров потребителям (курьеров), средствами индивидуальной защиты;

р) недопущение одновременного нахождения в любом помещении (части помещения) организации людей (работников и посетителей) в количестве, превышающем норму, установленную Роспотребнадзором (4 кв.м на 1 человека);

с) при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области обеспечение незамедлительного представления информации обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;

т) обеспечить выполнение иных общих и специальных требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

5.2. Организациям розничной торговли дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) приостановление реализации салатов, кулинарной продукции и других готовых блюд по системе самообслуживания;

б) расширение возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям;

в) недопущение в торговый зал и отказ в обслуживании лиц, у которых отсутствует защита органов дыхания маской (повязкой, респиратором и др.);

г) дезинфекционная обработка свободных покупательских тележек для товаров (продуктов) каждые 60 минут;

д) закрытие примерочных зон и недопущение примерки одежды и обуви на торговых площадях вплоть до перехода на третий этап снятия ограничений;

е) оснащение торговых площадей и входных групп системой видеонаблюдения в случаях, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Указа.

5.3. Организациям общественного питания дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) одновременное размещение за одним столом не более 5 посетителей;

б) расстояние между столами для обслуживания посетителей не менее 2,5 м или установка перегородок;

в) недопущение размещения посетителей за барной стойкой;

г) недопущение оказания услуг по курению кальянов.

5.4. Организациям, оказывающим услуги по краткосрочной аренде автомобилей (услуги каршеринга), дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) обеспечение наличия в каждом автомобиле средств дезинфекции;

б) карантин автомобиля перед передачей новому пользователю не менее 12 часов;

в) передача автомобиля новому получателю услуги только после проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг.

5.5. Операторам связи дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) не прекращать предоставление услуг связи и подключение к сети "Интернет" гражданам Нижегородской области, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе;

б) обеспечить работу объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, а также бесперебойную работу сетей и своевременное устранение аварийных ситуаций.

5.6. Организациям, оказывающим услуги пассажирских перевозок и перевозок на такси, дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) обеспечение ежедневной дезинфекции салонов транспортных средств и мест массового скопления по вирусному режиму, а организациям, оказывающим услуги перевозки пассажиров на такси, -проведение после каждой перевозки дезинфекции ручек такси, подлокотников, пряжек ремней и других поверхностей салона;

б) недопущение до работы сотрудников без средств индивидуальной защиты;

в) посадка и нахождение в салоне общественного пассажирского транспорта и такси пассажиров без масок (повязок, респираторов и др.), защищающих органы дыхания, не допускается. В случае отсутствия таких средств индивидуальной защиты у пассажира, услуга по перевозке не предоставляется. Контроль за наличием у пассажиров масок (или повязок, респираторов и др.), защищающих органы дыхания, возложить на организации, оказывающие услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажиров на такси.

5.7. Организациям, обслуживающим жилой фонд, дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования (подъездах, лифтах, др.) с подтверждением их проведения, позволяющим оценить объем и качество проведенных дезинфекционных мероприятий.

5.8. Салонам красоты, парикмахерским дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) оснащение зон приема (обслуживания) посетителей и входных групп системой видеонаблюдения в случаях, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Указа;

б) обязательное уведомление и согласие посетителей на оказание им соответствующих услуг в условиях видеонаблюдения (в случаях, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Указа).

5.9. Фитнес-центрам, бассейнам, спортивным и танцевальным клубам дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) осуществление приема посетителей строго по записи не более чем 1 человек на 10 кв.м площади помещения, в котором проводится соответствующее занятие (помещения для тренировок);

б) обеспечение соблюдения работниками и посетителями увеличенной дистанции в 4 метра, в том числе путем разнесения оборудования, и нанесения специальной разметки;

в) установление в зоне тренировки дозаторов для обработки рук работников и посетителей кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе);

г) дезинфекционная обработка контактных поверхностей спортивного оборудования и инвентаря каждые 60 минут;

д) закрытие бань и саун;

е) разобщение посетителей в раздевалке, дезинфекция шкафчиков после каждого посетителя.

5.10. Библиотекам дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) осуществление приема посетителей только по предварительной записи на выдачу книг, изданий, документов (кроме тех, которые являются частью национального фонда Российской Федерации, требующего особых условий хранения, ограниченного использования);

б) соблюдение карантина книг, изданий, документов, возвращенных пользователями, на срок не менее 7 суток.

5.11. Музеям, зоопаркам дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) ограничение количества посетителей в музеях и на территории зоопарка из расчета 1 человек на 10 кв.м пространства, доступного для посетителей;

б) групповые просмотры и экскурсии с количеством людей в группе не более 5 человек с обязательным соблюдением требований дистанцирования;

в) непроведение выставок и иных массовых мероприятий;

г) зоопаркам - закрытие касс для продажи билетов, только дистанционная продажа билетов с учетом предельного максимального количества одновременного присутствия посетителей согласно подпункту "а" настоящего пункта;

д) посещение зоопарков только по электронным билетам, проданным более чем за 3 часа до времени посещения;

е) недопущение контактов посетителей с поверхностями объектов и инфраструктуры (аквариумов, вольеров зоопарков и др.), в том числе путем установки барьеров;

ж) недопущение в помещения и на территорию музея, зоопарка посетителей с незащищенными органами дыхания (маски, повязки, респираторы и др.).

6. Установить, что на территории Нижегородской области многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, управления социальной защиты населения и иные органы (организации), предоставляющие государственные и муниципальные услуги населению, осуществляют прием граждан только по предварительной записи (электронной или по телефону).

7. Органам местного самоуправления Нижегородской области, министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, транспортным предприятиям, предприятиям торговли обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов, в том числе остановочных площадках и павильонах для общественного транспорта, подземных и наземных переходах; наружных поверхностей общественных туалетов, торговых палаток и киосков; детских площадках; билетных, парковочных и банковских терминалов; тротуаров, скамеек, площадок у входа, наружных дверей, поручней, малых архитектурных форм, урн вблизи и в местах массового скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых центров, рынков, городских парков и т.п.), а также на других используемых населением объектах и открытых пространствах.

8. Установить, что работникам медицинских организаций, волонтерам, сотрудникам управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, сотрудникам социальных служб, сотрудникам правоохранительных органов, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства (пребывания) на территории Нижегородской области, участвующим в обеспечении режима повышенной готовности и проведении противоэпидемиологических мероприятий, задействованным в работе с лицами из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предоставляется право бесплатного проезда в общественном транспорте в установленном порядке.

9. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при выявлении факта невыполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или хотя бы одним из участников договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить незамедлительное уведомление должностных лиц органов, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении по статье 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях принятия мер по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества к административной ответственности.

10. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области совместно с правоохранительными органами, органами исполнительной власти Нижегородской области осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных настоящим Указом, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Нижегородской области.

11. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области оперативно выявлять и привлекать к ответственности лиц, осуществляющих распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), под видом достоверных сообщений.

12. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу оперативно ограничивать доступ к ресурсам, содержащим заведомо недостоверную информацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и вносить ссылки на данные ресурсы в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

13. Органам местного самоуправления Нижегородской области:

13.1. Создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

13.2. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования, согласованному с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области, принимать решения об установлении пунктов входного (выездного) контроля на территории муниципального образования (отдельного населенного пункта) во взаимодействии с правоохранительными органами.

13.3. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования:

а) принимать решения о работе дошкольных образовательных организаций в обычном режиме;

б) определять перечень общественных территорий, на которых существует риск массового скопления людей и массовых гуляний, при необходимости ограничивать въезд, остановку и стоянку на таких территориях с установлением соответствующих временных дорожных знаков;

в) в целях недопущения проведения массовых мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обеспечивать в дни религиозных праздников установление пунктов входного контроля на кладбища и в религиозные организации для проверки соблюдения требований настоящего Указа и рекомендаций Роспотребнадзора;

г) принимать меры по временному ограничению посещения гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

13.4. Обеспечить проведение конкурсов по отбору кандидатур на должность глав местного самоуправления муниципальных районов (городских и муниципальных округов) Нижегородской области дистанционным способом с использованием видео-конференц-связи (при наличии технической возможности).

редусмотреть, что голосование членов комиссии осуществляется с использованием листа голосования. Заполненный лист голосования в формате .pdf членами конкурсных комиссий направляется в соответствующую конкурсную комиссию посредством телефонной, электронной связи или иным способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в течение часа после завершения конкурса.

13.5. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводить общественные обсуждения в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Размещать проекты и экспозиции, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 4 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

14. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных, муниципальных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться в основанием для отказа предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных, муниципальных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 г., а также с учетом режима организации работы соответствующего органа или организации.

15. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области обеспечить координацию действий территориальных органов федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской области, организаций и учреждений различных форм собственности.

16. Министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить ежедневную публикацию значений основных показателей, установленных в Методических рекомендациях МР 3.1.0178-20, на официальном сайте министерства.

17. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.

18. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.".

2. Уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции, утвержденное Указом, признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







