Указ губернатора Орловской области от 10 июня 2020 года № 258 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 14 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 30 июня 2020 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 14 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 30 июня 2020 года включительно";

3) в приложении 1:

а) абзац второй подпункта "а" пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции:

"Данное ограничение не распространяется:

на мероприятия по демонстрации и просмотру кинофильмов и иной видеопродукции, проводимые в рамках деятельности автокинотеатров на открытых пространствах с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

проведение избирательными объединениями съездов (конференций, собраний) в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах, решение о назначении которых принято в установленном порядке на территории Орловской области, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.";

б) строки 2.10, 6.11 раздела 2 признать утратившими силу.

2. Настоящий указ вступает в силу с 15 июня 2020 года, за исключением абзаца шестого подпункта 3 пункта 1, вступающего в силу 11 июня 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







