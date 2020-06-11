Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сегодня сильного ветра, ливня и грозы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столичном регионе в течение дня ожидаются дожди, местами сильные, количество осадков до 25 мм, грозы с порывами ветра до 20 м/с.

"Приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды. Приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня. Городским службам дано указание активизировать работу по очистке водоприемных решеток и ливнестоков, провести ревизию всех систем водоотведения, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах", - сказал Бирюков. Он подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

"В городе приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - отметил Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.