"РГ" помогла ребенку в Костроме получить лекарство

Маленькой Лине Беловой с редким генетическим недугом выдали две упаковки дорогостоящего лекарства после того, как статья о трехлетних мытарствах семьи из Костромы вышла на страницах "Российской газеты".

10 июня в №125 "Российская газета-Неделя" была опубликована статья "Эликсир роста для Лины", в которой рассказывалось о том, как костромские чиновники в течение трех лет отказывали в установлении инвалидности и бесплатном лечении тяжелобольной девочке, страдающей от дефицита гормона роста.

Многие месяцы семья обивала пороги чиновничьих кабинетов, тщетно пытаясь доказать, что синдром Шерешевского-Тернера, которым с рождения страдает малышка, входит в число тяжелых генетических патологий, и что лечение таких болезней должно оплачиваться за счет средств бюджета по программе "Семь высокозатратных нозологий". Отчаявшись после очередного отказа, семья Беловых обратилась за помощью в "РГ".

На следующий день после выхода статьи в редакцию "РГ" позвонила бабушка девочки Елена Белова и поделилась своей радостью.

- Вы не представляете, какое у нас счастье! Утром вышла газета, а уже после обеда нам позвонили из детской поликлиники и сообщили, что нам выписали бесплатный рецепт на препарат! А потом позвонили из департамента здравоохранения и сказали, что нас обеспечат лекарством. Чтобы его получить, нам достаточно только один раз написать заявление! Нам больше не придется бегать с протянутой рукой и задумываться, как взять кредит на лечение ребенка, - рассказала Елена Белова.

По ее словам, первые две пачки жизненно важного лекарства для Лины семья уже получила. Этого количества препарата ребенку хватит до конца месяца. А с 1 июля сотрудники департамента пообещали обеспечивать девочку необходимым гормоном роста регулярно.

Теперь у семьи Беловых появилась надежда, что благодаря непрерывному лечению малышка сможет дорасти до парты, и с 1 сентября следующего года у нее появится шанс вместе со сверстниками пойти в школу.