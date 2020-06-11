"РГ" помогла ребенку в Костроме получить лекарство

Новости

В Италии продают дома стоимостью один евро 15:54
У калининградского "черного копателя" изъяли боевой арсенал 15:50
Бирюков: Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздники 15:49
На Кубани в ДТП с автозаком пострадали семь человек 15:48
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды 15:42
В Нижегородской области решили отменить QR-коды на выход из дома 15:40
В Екатеринбурге пьяный водитель попытался отбиться от патруля змеей 15:38
СМИ: Тайсон отказался от боя на кулаках и гонорара в 18 млн долларов 15:34
Врачи связали нарушение правил эпидбезопасности с сумасшествием 15:33
За 12-летний Mercedes-Benz без пробега попросили 4 млн рублей 15:30
Новый Land Rover Defender доберется до России осенью. Цена известна 15:25
РЖД восстановит 35 отмененных из-за пандемии поездов 15:22
Джоан Роулинг рассказала, что ее изнасиловали в 20 лет 15:18
В Нижнем Новгороде пресекли контрабанду экипировки "Ратник" 15:11
Аэропорт Хибины в Заполярье возобновит работу 15:00
Самый дорогой УАЗ из 90-х за 4 млн рублей: внедорожник в стиле Discovery 15:00
Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19 14:59
Еврокомиссия призвала открыть внутренние границы ЕС к 15 июня 14:58
Далай-лама выпустил песню с дебютного альбома 14:58
Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили 14:56
Выпускники получат аттестаты 15 июня 14:50
На въездах в Севастополь установили модули для тестов на COVID-19 14:47
Иммунитет к COVID-19 есть у 17,4% протестированных на антитела москвичей 14:36
От рака умерла актриса Роса Мария Сарда 14:35
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 15:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"РГ" помогла ребенку в Костроме получить лекарство

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Маленькой Лине Беловой с редким генетическим недугом выдали две упаковки дорогостоящего лекарства после того, как статья о трехлетних мытарствах семьи из Костромы вышла на страницах "Российской газеты".
Бабушка Лины Беловой с дозатором для дорогостоящего лекарства. Фото: Анна Скудаева/РГ Бабушка Лины Беловой с дозатором для дорогостоящего лекарства. Фото: Анна Скудаева/РГ
Бабушка Лины Беловой с дозатором для дорогостоящего лекарства. Фото: Анна Скудаева/РГ

10 июня в №125 "Российская газета-Неделя" была опубликована статья "Эликсир роста для Лины", в которой рассказывалось о том, как костромские чиновники в течение трех лет отказывали в установлении инвалидности и бесплатном лечении тяжелобольной девочке, страдающей от дефицита гормона роста.

Многие месяцы семья обивала пороги чиновничьих кабинетов, тщетно пытаясь доказать, что синдром Шерешевского-Тернера, которым с рождения страдает малышка, входит в число тяжелых генетических патологий, и что лечение таких болезней должно оплачиваться за счет средств бюджета по программе "Семь высокозатратных нозологий". Отчаявшись после очередного отказа, семья Беловых обратилась за помощью в "РГ".
Родителям девочки-инвалида приходится выбивать в суде лекарство "Спинраза"

На следующий день после выхода статьи в редакцию "РГ" позвонила бабушка девочки Елена Белова и поделилась своей радостью.

- Вы не представляете, какое у нас счастье! Утром вышла газета, а уже после обеда нам позвонили из детской поликлиники и сообщили, что нам выписали бесплатный рецепт на препарат! А потом позвонили из департамента здравоохранения и сказали, что нас обеспечат лекарством. Чтобы его получить, нам достаточно только один раз написать заявление! Нам больше не придется бегать с протянутой рукой и задумываться, как взять кредит на лечение ребенка, - рассказала Елена Белова.

По ее словам, первые две пачки жизненно важного лекарства для Лины семья уже получила. Этого количества препарата ребенку хватит до конца месяца. А с 1 июля сотрудники департамента пообещали обеспечивать девочку необходимым гормоном роста регулярно.

Теперь у семьи Беловых появилась надежда, что благодаря непрерывному лечению малышка сможет дорасти до парты, и с 1 сентября следующего года у нее появится шанс вместе со сверстниками пойти в школу.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия "Российская газета" ЦФО Костромская область Кострома

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину
Работников защитили от уголовной ответственности за выполнение приказов руководства
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции