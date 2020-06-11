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11.06.2020 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудника Росгвардии уволили за угрозы подбросить наркотики

Текст: Наталья Козлова
Руководство Росгвардии передумало просто наказывать своего сотрудника за обещание подбросить наркотики и приняло решение об его увольнении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

"Да, подписан приказ о его увольнении", - сказал Грибакин.

Ранее в главке Росгвардии сообщали, что руководство провело служебную проверку после публикации видео, на котором сотрудник Росгвардии угрожает подбросить наркотики. И по результатам проверки сотрудник вневедомственной охраны был привлечен к дисциплинарной ответственности.

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Видео, которое появилось в одной из соцсетей, в Росгвардии назвали "недопустимым поведением". Эту проверку назначили моментально, установили личности сотрудников и выяснили, что же произошло.

А случилось вот что. 7 июня в полицию поступило сообщение о том, что в одной из коммунальных квартир случился конфликт между жильцами. Находившиеся рядом сотрудники Росгвардии прибыли на место и выяснили, что мужчина оскорбляет женщину-инвалида, угрожает завладеть ее комнатой.

Чтобы утихомирить гражданина, который далеко не первый раз обижал женщину-инвалида и угрожал завладеть ее имуществом, сотрудник Росгвардии и пообещал ему грядущие проблемы. Тот выложил видео в Сеть.

Известно, что росгвардеец уже перед гражданином извинился. После этого ролик был удален, но спустя некоторое время он снова появился в интернете.

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