Сотрудника Росгвардии уволили за угрозы подбросить наркотики

"Да, подписан приказ о его увольнении", - сказал Грибакин.

Ранее в главке Росгвардии сообщали, что руководство провело служебную проверку после публикации видео, на котором сотрудник Росгвардии угрожает подбросить наркотики. И по результатам проверки сотрудник вневедомственной охраны был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Видео, которое появилось в одной из соцсетей, в Росгвардии назвали "недопустимым поведением". Эту проверку назначили моментально, установили личности сотрудников и выяснили, что же произошло.

А случилось вот что. 7 июня в полицию поступило сообщение о том, что в одной из коммунальных квартир случился конфликт между жильцами. Находившиеся рядом сотрудники Росгвардии прибыли на место и выяснили, что мужчина оскорбляет женщину-инвалида, угрожает завладеть ее комнатой.

Чтобы утихомирить гражданина, который далеко не первый раз обижал женщину-инвалида и угрожал завладеть ее имуществом, сотрудник Росгвардии и пообещал ему грядущие проблемы. Тот выложил видео в Сеть.

Известно, что росгвардеец уже перед гражданином извинился. После этого ролик был удален, но спустя некоторое время он снова появился в интернете.