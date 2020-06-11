В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым

Родные и близкие простились в Москве с водителем Сергеем Захаровым, погибшим в аварии с участием актера Михаила Ефремова.

Кадры с церемонии показали новостные паблики. Прощание проходило в траурном зале НИИ имени Склифосовского. Присутствовала вдова Сергея Захарова и несколько близких людей.

Гроб с телом погибшего доставят в Рязанскую область. Именно там, в родном селе Сергея Захарова, пройдут похороны.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов признал себя виновным в аварии. Все произошедшее он назвал чудовищным. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.