Новости

Власти Москвы разыграют "Миллион призов" 11:21
Петербургские ученые смогли обезвредить "Годзиллу в мире запахов" 11:17
В Ирландии призвали снести монумент Колумбу 11:17
Подано более 500 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции 11:17
Порошенко попытался оказать давление на генпрокуратуру Украины 11:11
МЧС предупреждает москвичей о дожде и сильном ветре в четверг 11:10
В Башкирии будут штрафовать за курение кальяна в общественных местах 11:10
Новый Nissan Qashqai станет купе-кроссовером 11:05
На главу Норильска завели уголовное дело после разлива топлива 11:04
В Крыму зафиксировали 25 новых случаев COVID-19 11:00
В Свердловской области выявлено 312 новых случаев COVID-19 10:53
В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым 10:49
В Ивановской области возбудили дело против банды, подстраивавшей ДТП 10:47
Председателя свердловской РЭК отправят в отставку 10:43
В Краснодаре возбудили дело после стрельбы на детской площадке 10:41
Сбербанк покупает картографический сервис 2ГИС 10:40
В Ижевске обнаружили автофургон с цирковыми животными 10:36
На Северном Кавказе начали уничтожать добровольно сданное и изъятое оружие 10:36
Китай рассказал об условиях восстановления транспортного сообщения с РФ 10:36
В Томске департамент закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса 10:32
В Приморье ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию 10:30
Главу сахалинского пенсионного фонда заподозрили во взяточничестве 10:27
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым 10:26
На ВДНХ откроется Центральный дом автоспорта 10:25
Видео: американцам не удалось блокировать российский патруль в Сирии 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 10:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым

Текст: Сергей Бабкин

Родные и близкие простились в Москве с водителем Сергеем Захаровым, погибшим в аварии с участием актера Михаила Ефремова.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Адвокат потерпевшей стороны потребовал проверить все нарушения Ефремова

Кадры с церемонии показали новостные паблики. Прощание проходило в траурном зале НИИ имени Склифосовского. Присутствовала вдова Сергея Захарова и несколько близких людей.

Гроб с телом погибшего доставят в Рязанскую область. Именно там, в родном селе Сергея Захарова, пройдут похороны.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов признал себя виновным в аварии. Все произошедшее он назвал чудовищным. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Общество Утраты Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ВОЗ объяснила "необычную" смертность от коронавируса в России
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции