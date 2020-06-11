Власти Москвы публично удалят все пропуска

Все данные о выданных в Москве цифровых пропусках будут публично удалены. Об этом ТАСС заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы продемонстрируем этот процесс, как только завершатся все правовые процедуры", - сказал руководитель департамента. Сейчас власти не могут это сделать, так как еще идет обжалование ряда штрафов, назначенных в связи с нарушениями пропускной системы.

После того, как все апелляции будут пройдены, уничтожат не только данные пропусков, но и все личные данные из приложения "Социальный мониторинг".

Напомним, что пропускная система в Москве действовала с середины апреля и была отменена 9 июня.