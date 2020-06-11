Второй курский священник умер от коронавируса

Курская епархия сообщила о смерти настоятеля Георгиевского храма в селе Малое Солдатское Александра Масканова. Священник скончался в возрасте 52 лет после непродолжительной болезни, вызванной коронавирусом.

Почивший иерей Александр был ревностным пастырем, добросовестно исполнял свои приходские обязанности, пользовался любовью и заслуженным уважением прихожан, говорится в сообщении.

Назначенный в 1997 году настоятелем старинной сельской церкви в Малом Солдатском, Масканов провел капитальный ремонт храма, много внимания уделял его благоустройству и украшению.

Ранее от осложнений, вызванных COVID-19, умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.