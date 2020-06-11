Жительницу Костромы осудили за покупку земли с несуществующими домами

Суд в Костроме вынес обвинительный приговор по громкому делу о незаконной приватизации элитных земель по льготной цене.

Свердловский районный суд Костромы завершил рассмотрение дела по делу о "домах-фантомах", якобы построенных на территории Костромского муниципального района. На скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве в крупном размере оказалась 33-летняя костромичка, работавшая кадастровым инженером в частной фирме.

Как выяснилось на следствии и в суде, свои профессиональные знания злоумышленница направила на разработку преступной схемы по получению земли в собственность по цене в десятки раз ниже рыночной. Для этого она либо ее знакомый, действующий по ее указанию, подавали заявки на участие в аукционах, проводимых администрацией Костромского муниципального района.

Предметом торгов была продажа права на заключение договоров аренды земельных участков. В своих заявках злоумышленники специально указывали максимальный размер годовой арендной платы вне зависимости от его реального рыночного значения. Благодаря этому они выигрывали торги и молниеносно становились законными пользователями выбранной земли в престижном Костромском районе.

- Являясь кадастровым инженером, женщина составляла технические планы с заведомо ложными сведениями о наличии на этих земельных участках объектов капитального строительства - жилых домов, которых в действительности не было, и предоставляла эти документы в Росреестр, сотрудники которого, доверяя представленным документам, регистрировали право собственности на фактически несуществующий объект недвижимости, - пояснили в суде.

Вместо капитальных объектов на земле находились "виртуальные дома-фантомы" либо сараи-времянки, наспех сколоченные из фанеры. Благодаря разработанной преступной схеме костромичка получала право на приобретение элитной земли в собственность за 3 процента от ее кадастровой стоимости. По данным полиции, только в 2017 году женщина успела оформить как минимум три незаконные сделки. На себя и своего приятеля она перевела земельные участки общей площадью 26 соток всего за 19 тысяч рублей. Таким образом, вместо 24 тысяч рублей одна сотка земли обходилась ей в 730. В результате преступной схемы злоумышленники похитили три участка на общую суму более 4 миллионов рублей.

Вывести энергичную землевладелицу на чистую воду удалось благодаря совместным разработкам сотрудников управлений двух региональных ведомств - МВД и ФСБ. Когда женщину обвинили в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ, она отказалась признавать свою вину. Следователям женщина заявила, что на момент проведения кадастровых работ она "своими глазами видела на земельных участках капитальные жилые дома".

Суд признал костромичку виновной в мошенничестве. Однако, руководствуясь принципами гуманизма, назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ее лишили права заниматься изготовлением технических планов объектов недвижимости на три года и обязали загладить имущественный вред перед администрацией Костромского района. Незаконно полученную землю с несуществующими домами суд вернул муниципалитету.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.