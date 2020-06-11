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11.06.2020 17:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительницу Костромы осудили за покупку земли с несуществующими домами

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
В документах злоумышленников фанерные сараи фигурировали как добротные жилые дома. Фото: УМВД по Костромской области В документах злоумышленников фанерные сараи фигурировали как добротные жилые дома. Фото: УМВД по Костромской области
В документах злоумышленников фанерные сараи фигурировали как добротные жилые дома. Фото: УМВД по Костромской области

Суд в Костроме вынес обвинительный приговор по громкому делу о незаконной приватизации элитных земель по льготной цене.

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Свердловский районный суд Костромы завершил рассмотрение дела по делу о "домах-фантомах", якобы построенных на территории Костромского муниципального района. На скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве в крупном размере оказалась 33-летняя костромичка, работавшая кадастровым инженером в частной фирме.

Как выяснилось на следствии и в суде, свои профессиональные знания злоумышленница направила на разработку преступной схемы по получению земли в собственность по цене в десятки раз ниже рыночной. Для этого она либо ее знакомый, действующий по ее указанию, подавали заявки на участие в аукционах, проводимых администрацией Костромского муниципального района.

Предметом торгов была продажа права на заключение договоров аренды земельных участков. В своих заявках злоумышленники специально указывали максимальный размер годовой арендной платы вне зависимости от его реального рыночного значения. Благодаря этому они выигрывали торги и молниеносно становились законными пользователями выбранной земли в престижном Костромском районе.

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- Являясь кадастровым инженером, женщина составляла технические планы с заведомо ложными сведениями о наличии на этих земельных участках объектов капитального строительства - жилых домов, которых в действительности не было, и предоставляла эти документы в Росреестр, сотрудники которого, доверяя представленным документам, регистрировали право собственности на фактически несуществующий объект недвижимости, - пояснили в суде.

Вместо капитальных объектов на земле находились "виртуальные дома-фантомы" либо сараи-времянки, наспех сколоченные из фанеры. Благодаря разработанной преступной схеме костромичка получала право на приобретение элитной земли в собственность за 3 процента от ее кадастровой стоимости. По данным полиции, только в 2017 году женщина успела оформить как минимум три незаконные сделки. На себя и своего приятеля она перевела земельные участки общей площадью 26 соток всего за 19 тысяч рублей. Таким образом, вместо 24 тысяч рублей одна сотка земли обходилась ей в 730. В результате преступной схемы злоумышленники похитили три участка на общую суму более 4 миллионов рублей.

Вывести энергичную землевладелицу на чистую воду удалось благодаря совместным разработкам сотрудников управлений двух региональных ведомств - МВД и ФСБ. Когда женщину обвинили в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ, она отказалась признавать свою вину. Следователям женщина заявила, что на момент проведения кадастровых работ она "своими глазами видела на земельных участках капитальные жилые дома".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Суд признал костромичку виновной в мошенничестве. Однако, руководствуясь принципами гуманизма, назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ее лишили права заниматься изготовлением технических планов объектов недвижимости на три года и обязали загладить имущественный вред перед администрацией Костромского района. Незаконно полученную землю с несуществующими домами суд вернул муниципалитету.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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