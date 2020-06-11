В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Исследование охватит Хабаровский край, Тюмень и Санкт-Петербург. В нем примут участите дети в возрасте от одного года и до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп, самая старшая из которых - от 70 лет.

Специалисты отмечают, что полученные в ходе исследования данные можно будет использовать при составлении прогноза развития эпидемиологической ситуации в стране, и для мероприятий по профилактике коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что признаки иммунитета к коронавирусной инфекции обнаруживаются у 14% граждан, прошедших тестирование. По ее словам, лучше всего иммунитет вырабатывается у детей.