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11.06.2020 14:27
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Матч РПЛ "Рубин" - "Локомотив" пройдет в Казани со зрителями

Текст: Олег Платонов (Казань)

Казанский футбольный клуб "Рубин" примет московский "Локомотив" в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги в Казани. Произойдет это только 27 июня. Но уже сейчас республиканские власти заявляют о готовности "Ак Барс-Арены" принять зрителей на трибуны.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Есть регламент, понимание со стороны всех служб, в том числе и МВД, - говорит министр спорта РТ Михаил Леонов.

По новым нормам клубы могут заполнять трибуны только на 10 процентов от вместимости стадиона. Учитывая, что казанская команда вновь вернулась на "Ак Барс-Арену" после определенного перерыва, на домашний матч смогут попасть около четырех с половиной тысяч болельщиков. Учитывая, что публика изголодалась по массовым мероприятиям, вокруг матча ожидается приличный ажиотаж.

"Рубин", набравший 23 очка, занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, и от зоны вылета из премьер-лиги команду отделяет одно очко. "Локомотив" с 41 баллом в активе располагается на втором месте.

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