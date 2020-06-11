Новости

В Италии продают дома стоимостью один евро 15:54
У калининградского "черного копателя" изъяли боевой арсенал 15:50
Бирюков: Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздники 15:49
На Кубани в ДТП с автозаком пострадали семь человек 15:48
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды 15:42
В Нижегородской области решили отменить QR-коды на выход из дома 15:40
В Екатеринбурге пьяный водитель попытался отбиться от патруля змеей 15:38
СМИ: Тайсон отказался от боя на кулаках и гонорара в 18 млн долларов 15:34
Врачи связали нарушение правил эпидбезопасности с сумасшествием 15:33
За 12-летний Mercedes-Benz без пробега попросили 4 млн рублей 15:30
Новый Land Rover Defender доберется до России осенью. Цена известна 15:25
РЖД восстановит 35 отмененных из-за пандемии поездов 15:22
Джоан Роулинг рассказала, что ее изнасиловали в 20 лет 15:18
В Нижнем Новгороде пресекли контрабанду экипировки "Ратник" 15:11
Аэропорт Хибины в Заполярье возобновит работу 15:00
Самый дорогой УАЗ из 90-х за 4 млн рублей: внедорожник в стиле Discovery 15:00
Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19 14:59
Еврокомиссия призвала открыть внутренние границы ЕС к 15 июня 14:58
Далай-лама выпустил песню с дебютного альбома 14:58
Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили 14:56
Выпускники получат аттестаты 15 июня 14:50
На въездах в Севастополь установили модули для тестов на COVID-19 14:47
Иммунитет к COVID-19 есть у 17,4% протестированных на антитела москвичей 14:36
От рака умерла актриса Роса Мария Сарда 14:35
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 15:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Нижегородской области решили отменить QR-коды на выход из дома

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижегородской области с 12 июня отменяется необходимость получать QR-код на выход из дома. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Глеб Никитин.

Соответствующие изменения внесены в указ о повышенной готовности. Глава региона также пояснил, что муниципалитеты могут начать открывать парки, но только где, где можно обеспечить все требования безопасности. Также в регионе в ограниченном режиме открываются музеи и библиотеки.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину

- Маски. Дистанция. Гигиена. Везде должно быть безопасно! И отвечать за это должны собственники и управляющие мест пребывания людей. Контроль за этим усилим! - пообещал Глеб Никитин.

При этом на второй этап снятия ограничений, по словам главы региона, переходить пока рано, ситуация с коронавирусом в Нижегородской области остается напряженной.

- Мы меняем акцент с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требований юридическими лицами и организаторами мест пребывания. Чтобы именно там всегда подсказывали, что необходимо носить маску, что необходимо обеспечивать социальное дистанцирование, - пояснил Глеб Никитин.

На сегодняшний день в 24 районах и округах Нижегородской области не зафиксировано новых случаев заражений COVID-19. Выздоровели 6269 пациентов или 47 процентов от общего числа заболевших в регионе (13341 человек).

Напомним, механизм контроля за соблюдением нижегородцами правил самоизоляции был введен в начале апреля. Получить QR-код жители региона могли с помощью соответствующего портала и мобильного приложения.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину
Работников защитили от уголовной ответственности за выполнение приказов руководства
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей