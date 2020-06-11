В Нижегородской области решили отменить QR-коды на выход из дома

В Нижегородской области с 12 июня отменяется необходимость получать QR-код на выход из дома. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Глеб Никитин.

Соответствующие изменения внесены в указ о повышенной готовности. Глава региона также пояснил, что муниципалитеты могут начать открывать парки, но только где, где можно обеспечить все требования безопасности. Также в регионе в ограниченном режиме открываются музеи и библиотеки.

- Маски. Дистанция. Гигиена. Везде должно быть безопасно! И отвечать за это должны собственники и управляющие мест пребывания людей. Контроль за этим усилим! - пообещал Глеб Никитин.

При этом на второй этап снятия ограничений, по словам главы региона, переходить пока рано, ситуация с коронавирусом в Нижегородской области остается напряженной.

- Мы меняем акцент с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требований юридическими лицами и организаторами мест пребывания. Чтобы именно там всегда подсказывали, что необходимо носить маску, что необходимо обеспечивать социальное дистанцирование, - пояснил Глеб Никитин.

На сегодняшний день в 24 районах и округах Нижегородской области не зафиксировано новых случаев заражений COVID-19. Выздоровели 6269 пациентов или 47 процентов от общего числа заболевших в регионе (13341 человек).

Напомним, механизм контроля за соблюдением нижегородцами правил самоизоляции был введен в начале апреля. Получить QR-код жители региона могли с помощью соответствующего портала и мобильного приложения.

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