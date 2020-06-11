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11.06.2020 10:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кемерове зафиксирована вспышка COVID-19 в пансионате для пожилых

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Одиннадцать человек заболели коронавирусом в кемеровском пансионате для инвалидов и престарелых за минувшие сутки.

Заражение подтвердилось у десяти постояльцев и одного сотрудника. А до этого, как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, вирус подхватили еще двое проживающих в социальном учреждении. У контактных лиц взяты анализы. Болезнь у большинства протекает бессимптомно.

Ранее вспышку COVID-19 выявили в двух филиалах частного пансионата для престарелых в Новокузнецке. У 26 постояльцев одного из них инфекция подтвердилась 1 июня, а 9 июня заболел сотрудник и 25 постояльцев другого.

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Проверку исполнения законодательства по ситуации в Новокузнецке проводит прокуратура города. А следственное управление СК РФ по Кузбассу выясняет обстоятельства распространения коронавируса в новокузнецком пансионате, где диагноз подтвердился у 26 постояльцев, а также в детском доме города Киселевска (здесь болеют несколько работников и воспитанник).

На данный момент, по сообщению регионального оперативного штаба, в Кузбассе зафиксировано 929 случаев COVID-19, 61 из которых выявлен за минувшие сутки. Максимальное число заразившихся - в Новокузнецке и Кемерове (27 и 22 заболевших соответственно). За все время с начала пандемии 330 человек выздоровели, семеро скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на 14-дневной изоляции по месту жительства сейчас находятся 9873 человека.

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