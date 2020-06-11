В Норильске по делу о разливе топлива арестовали главного инженера ТЭЦ

Норильский городской суд Красноярского края арестовал инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова по делу о разливе дизтоплива.

- Рассмотрев материалы дела, суд принял решение избрать меру пресечения Степанову в виде содержания под стражей на срок 1 месяц 21 день до 31 июля 2020 года включительно, - сообщает Красноярский краевой суд.

Степанова обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении водного источника.

Сегодня под стражу также был отправлен еще один фигурант дела о разливе дизельного топлива из резервуара Норильской ТЭЦ-3 - директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов.

Напомним, 29 мая в Норильске произошла крупная экологическая катастрофа. В результате разгерметизации цистерны с нефтепродуктами около 21 тысячи тонн дизельного топлива попало в озеро Пясино. Возбуждено четыре уголовных дела.