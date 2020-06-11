Эксперты назвали города с высоким качеством жизни

Финансовый университет при правительстве России подвел итоги исследований качества жизни в городах России с населением более 250 тыс человек, проведенных в первом полугодии нынешнего года.

Рейтинг качества жизни Финансового университета строится вокруг нескольких показателей. Например, насколько жители города готовы жаловаться и судиться с госорганами? Готовы ли горожане активно приобретать товары и услуги? Мечтают ли переехать в другой город, где более высокие зарплаты и лучшее качество жизни?

Опрос населения показал, что наименьшей склонностью к различным конфликтам, подразумевающим обращение в государственные органы, в первом полугодии отличались следующие города: Стерлитамак, Грозный, Тольятти, Нижний Тагил и Пенза.

Самая высокая потребительская активность отмечена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Воронеже и Ярославле. Не хотят покидать родной город в поисках лучшей жизни жители Калуги, Тулы, Махачкалы, Рязани и Брянска.

На основе этих данных эксперты Финансового университета считают, что самым высоким качеством жизни отличаются такие города, как Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Тула и Рязань.