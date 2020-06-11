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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эксперты назвали города с высоким качеством жизни

Текст: Ольга Игнатова
Финансовый университет при правительстве России подвел итоги исследований качества жизни в городах России с населением более 250 тыс человек, проведенных в первом полугодии нынешнего года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рейтинг качества жизни Финансового университета строится вокруг нескольких показателей. Например, насколько жители города готовы жаловаться и судиться с госорганами? Готовы ли горожане активно приобретать товары и услуги? Мечтают ли переехать в другой город, где более высокие зарплаты и лучшее качество жизни?

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Опрос населения показал, что наименьшей склонностью к различным конфликтам, подразумевающим обращение в государственные органы, в первом полугодии отличались следующие города: Стерлитамак, Грозный, Тольятти, Нижний Тагил и Пенза.

Самая высокая потребительская активность отмечена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Воронеже и Ярославле. Не хотят покидать родной город в поисках лучшей жизни жители Калуги, Тулы, Махачкалы, Рязани и Брянска.

На основе этих данных эксперты Финансового университета считают, что самым высоким качеством жизни отличаются такие города, как Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Тула и Рязань.

Общество Наука и образование Финансовый университет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия СКФО Чеченская Республика Грозный ПФО Пензенская область Пенза ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург УрФО Тюменская область Тюмень

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