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11.06.2020 18:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэром Ставрополя стал Иван Ульянченко

Текст: Михаил Сухарев
Фото: пресс-служба министерства труда Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства труда Ставропольского края
Фото: пресс-служба министерства труда Ставропольского края

Депутаты Ставропольской городской думы выбрали нового мэра краевой столицы. Им стал Иван Ульянченко, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- По результатам тайного голосования депутатов на пост мэра Ставрополя избран Иван Ульянченко, - рассказали в администрации.

На первый этап конкурса на должность мэра Ставрополя вышли 12 кандидатов, при рассмотрении заявлений у некоторых нашли ошибки, семь человек отсеялись. Пять оставшихся кандидатов представили свои программы, депутаты гордумы оценили их по десятибалльной шкале. В итоге, к голосованию допустили двоих - мэра Михайловска Игоря Серова и министра труда Ставропольского края Ивана Ульянченко. Решение об избрании Ульянченко было принято единогласно.

Предыдущий глава города Андрей Джатдоев скоропостижно скончался 30 апреля в возрасте 57 лет. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. Джатдоев занимал должность мэра Ставрополя 8 августа 2011 года.

Справка "РГ":

Иван Ульянченко родился в 1961 году в городе Изобильный на Ставрополье. Закончил местную школу, устроился работать на завод "Атлант". Три года отслужил в погранвойсках, после чего вернулся к работе наладчиком токарных станков. Позднее окончил Ставропольский политехнический институт по специальности "инженер по режущим станкам и инструментам" и Юридический институт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации.

С 1985 по 1991 работал на разных должностях в краевом комитете КПСС, а в декабре 1991 года стал первым секретарем краевого комитета Союза молодежи. В этой должности проработал до ноября 1996 года. Затем Ульянченко стал начальником управления труда и соцзащиты Ставрополя. В 2011 году стал главой администрации Промышленного района города Ставрополя. Затем чуть больше года был заместителем главы администрации Ставрополя, а с 2013 года указом губернатора назначен Министром труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Женат, воспитывает сына.

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