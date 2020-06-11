В Петербурге предложили запретить продажу "веселящего газа" подросткам

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен проект закона о запрете продажи несовершеннолетним закиси азота - так называемого веселящего газа. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе депутат Дениса Четырбока.

Предлагается за нарушение запрета налагать штраф на торговцев так называемыми "веселыми шариками" - воздушными шарами, наполненными этой смесью. Согласно проекту, штраф для физических лиц составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, для фирм и компаний - до 50 тысяч.

Авторы законопроекта подчеркивают, что эта инициатива не коснется отрасли, где закись азота нужна в силу профессиональной деятельности - например, в медицине.

Депутаты отмечают, что ввести тотальный запрет на продажу закиси азота невозможно, поскольку это идет вразрез с федеральным законодательством - подобная ситуация в свое время сложилась вокруг запретов на продажу снюсов.

Авторы законопроекта уточняют, что обсуждение запрета торговли веселящим газом началось после аварии, произошедшей в феврале прошлого года на Невском проспекте. Тогда в ДТП погибли два человека, трое попали в больницу. За рулем автомашины, ставшей причиной трагического происшествия, был водитель, надышавшийся газом из "веселящих" шариков.