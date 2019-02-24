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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин поручил оперативно расследовать ДТП в центре Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу как можно быстрее принять к производству материалы о резонансном ДТП на Невском проспекте, а также оперативно и объективно установить все обстоятельства аварии.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, расследование данного уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Напомним, в ночь на 24 февраля возле дома №55 по Невскому проспекту автомобиль BMW X6 на большой скорости влетел на тротуар и врезался в группу прохожих.

Два пешехода - это 40-летний мужчина, гражданин США и 30-летняя женщина - туристка из Москвы, погибли на месте. Еще трое прохожих госпитализированы в Мариинскую больницу. Среди раненых одна женщина, ее состояние вызывает у врачей наибольшие опасения, она находится в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших мужчин лежат в соседних палатах в состоянии средней тяжести.

Водитель элитной иномарки задержан. Известно, что мужчине 30 лет, в ноябре прошлого года у него забрали права. В отношении водителя завели уголовное дело, мужчине вменяют нарушение ПДД в состоянии опьянения, которое повлекло за собой смерть двух человек.

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