Бастрыкин поручил оперативно расследовать ДТП в центре Петербурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу как можно быстрее принять к производству материалы о резонансном ДТП на Невском проспекте, а также оперативно и объективно установить все обстоятельства аварии.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, расследование данного уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в ночь на 24 февраля возле дома №55 по Невскому проспекту автомобиль BMW X6 на большой скорости влетел на тротуар и врезался в группу прохожих.

Два пешехода - это 40-летний мужчина, гражданин США и 30-летняя женщина - туристка из Москвы, погибли на месте. Еще трое прохожих госпитализированы в Мариинскую больницу. Среди раненых одна женщина, ее состояние вызывает у врачей наибольшие опасения, она находится в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших мужчин лежат в соседних палатах в состоянии средней тяжести.

Водитель элитной иномарки задержан. Известно, что мужчине 30 лет, в ноябре прошлого года у него забрали права. В отношении водителя завели уголовное дело, мужчине вменяют нарушение ПДД в состоянии опьянения, которое повлекло за собой смерть двух человек.