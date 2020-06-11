Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину

"Мы видим, что снятые ограничения не привели к ухудшению ситуации. У нас сейчас отмечается снижение заболеваемости", - отметила главный государственный санитарный врач региона Мария Потемкина.
А первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, говоря о статистике по COVID-19, подчеркнул: "Никакой магии цифр сегодня не существует. Это результаты тех карантинных мер, которые существуют в Краснодарском крае".
Кроме того, как было заявлено в ходе заседания оперштаба, с 12 июня на Кубани разрешаются деловые мероприятия численностью до 50 человек, открываются для посещения музеи по предварительной записи и возобновляется работа театров (но только для репетиций). А еще разрешается деятельность тренировочных комплексов для занятий профессиональным командам и профессиональным спортсменам.
Как сообщалось ранее, с 6 июня на Кубани вступило в силу решение местных властей об очередном послаблении ограничительных мер. Открылись все парки, скверы, набережные, спустя два месяца возобновили свою деятельность летние веранды и террасы кафе и ресторанов (1115 объектов общественного питания из зарегистрированных 8,5 тысячи).
В минувшие выходные произошло еще одно событие, которое, наверное, можно назвать самым примечательным в череде снятия ограничений, - на курортах Черного и Азовского морей Краснодарского края открылись первые 28 пляжей. Хотя этому предшествовала довольно бурная дискуссия, развернувшаяся на предыдущем заседании регионального оперштаба: поначалу главный санитарный врач региона выступила категорически против такого шага, ссылаясь на непростую эпидобстановку.
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